Директор МУПа в Бурятии утратил доверие

Его уволили за нарушение антикоррупционного законодательства





Прокуратура Бурятии выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в работе муниципального унитарного предприятии (МУП), учредителем которого является администрация Баунтовского района.







«Генеральный директор муниципального предприятия в период исполнения своих обязанностей одновременно занимал должности директоров в двух коммерческих организациях, кроме того, являлся учредителем трех юридических лиц. Деятельность хозяйствующих обществ аналогична деятельности унитарного предприятия, что свидетельствует о возможном наличии конфликта интересов. При этом руководитель МУПа не предпринял мер к уведомлению главы района о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения», - рассказали в прокуратуре.Надзороное ведомство через суд потребовало от администрации уволить директора МУПа в связи с утратой доверия. Суд иск прокурора удовлетворил. Директор предприятия уволен.Фото: pixabay.com