В Бурятии в ДТП погиб пожилой пассажир иномарки

Ее водитель, не имеющий прав управления, опрокинул машину в кювет
В Бурятии накануне около двух часов дня 33-летний водитель автомобиля «Тойота Дюна» без прав в 12 километрах от села Окино-Ключи не справился с управлением и опрокинул машину.
В результате ДТП 58-летний пассажир транспортного средства от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.
Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии произошла 31 авария с механическими повреждениями автомобилей.
Фото: ГИБДД
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?