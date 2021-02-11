11.02.2021
В Бурятии в ДТП погиб пожилой пассажир иномарки

В Бурятии в ДТП погиб пожилой пассажир иномарки

Ее водитель, не имеющий прав управления, опрокинул машину в кювет

В Бурятии накануне около двух часов дня 33-летний водитель автомобиля «Тойота  Дюна» без прав  в 12 километрах от села Окино-Ключи не справился с управлением и опрокинул машину.

В результате ДТП 58-летний пассажир транспортного средства от полученных травм скончался на месте аварии. Водитель автомобиля с травмами различной степени тяжести госпитализирован в медицинское учреждение, сообщили в республиканской ГИБДД.

Всего за минувшие сутки на дорогах Бурятии произошла 31 авария  с  механическими повреждениями автомобилей.

Фото: ГИБДД

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