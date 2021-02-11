11.02.2021
В Бурятии за неделю выявили 10 нелегальных лесопилок

В Бурятии за неделю выявили 10 нелегальных лесопилок

Специалисты РАЛХ продолжают облеты населенных пунктов дронами

В Бурятии лесники за прошлую неделю лесники провели 18 рейдов для выявления нарушений на пунктах приема и отгрузки древесины. В результате найдены 10 незарегистрированных пунктов: в Тарбагатайском - три, в Иволгинском - пять, по одному  в Мухоршибирском и Прибайкальском районах, сообщили в Республиканском агентстве  лесного хозяйства.

Все материалы будут направлены в прокуратуру Бурятии, отметили в РАЛХ.

Кроме этого, специалисты агентства продолжают выявлять нарушения и с воздуха. С помощью беспилотного летательного аппарата проведены облеты на территории трех  населенных пунктов Прибайкальского района: Нестерово, Гурулево и Кома. Сейчас лесники обрабатывают полученную информацию.

«Пункты приёма и отгрузки древесины являются ключевым элементом в цепочке заготовки древесины для потребителя. Соответственно, деятельность пунктов приёма и отгрузки древесины находится на особом контроле. Поэтому мы внедряем новые технологии, позволяющие оперативно выявлять и реагировать на нарушения» - отметил заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин.
  
Фото: РАЛХ

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