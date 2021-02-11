В Бурятии за неделю выявили 10 нелегальных лесопилок

Специалисты РАЛХ продолжают облеты населенных пунктов дронами



В Бурятии лесники за прошлую неделю лесники провели 18 рейдов для выявления нарушений на пунктах приема и отгрузки древесины. В результате найдены 10 незарегистрированных пунктов: в Тарбагатайском - три, в Иволгинском - пять, по одному в Мухоршибирском и Прибайкальском районах, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Все материалы будут направлены в прокуратуру Бурятии, отметили в РАЛХ.



Кроме этого, специалисты агентства продолжают выявлять нарушения и с воздуха. С помощью беспилотного летательного аппарата проведены облеты на территории трех населенных пунктов Прибайкальского района: Нестерово, Гурулево и Кома. Сейчас лесники обрабатывают полученную информацию.



«Пункты приёма и отгрузки древесины являются ключевым элементом в цепочке заготовки древесины для потребителя. Соответственно, деятельность пунктов приёма и отгрузки древесины находится на особом контроле. Поэтому мы внедряем новые технологии, позволяющие оперативно выявлять и реагировать на нарушения» - отметил заместитель руководителя Республиканского агентства лесного хозяйства Виктор Томин.



Фото: РАЛХ



