В Бурятии посвященный Сагаалгану концерт покажут в прямом эфире

Его можно будет посмотреть на АТВ и YouTube-канале министерства культуры







12 февраля в 12 часов на площади Советов в Улан-Удэ состоится праздничный концерт, посвященный празднованию Сагаалгана. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, прямую трансляцию концерта можно будет посмотреть на телеканале АТВ и YouTube-канале министерства культуры Бурятии. Также концерт покажут 13 февраля в 19 часов на телеканале АТВ.

В концерте примут участие ведущие профессиональные коллективы республики – театры «Байкал» и «Забава», эстрадные исполнители Чингис и Нонна Тогочиевы, Чингис Раднаев.Также состоится презентация новой коллекции традиционных зимних костюмов народов Бурятии. Будут представлены бурятские зимние костюмы: мужские и женские, пяти родов – булагатов, хори, сартулов, эхиритов, хонгодоров. А также мужские и женские традиционные эвенкийские, русские старообрядческие и старожильческие, казачьи и стилизованные бурятские зимние костюмы.Большой проект по созданию зимних традиционных костюмов народов Бурятии «Навстречу Сагаалгану» был инициирован Министерством культуры в 2020 году, реализован Республиканским центром народного творчества. 34 зимних костюма на натуральном меху были созданы специально к Сагаалгану.Фото: пресс-служба правительства Бурятии