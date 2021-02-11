11.02.2021
В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 31 978

В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 31 978

Всего выздоровели от коронавируса 29 461 человек, 137 - за минувшие сутки

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 31 978. Это на 109 случаев больше, чем было в среду, 54% (16 935) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 686 человек, один -   за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 109 новых случаев коронавируса: 85 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 2093  человека.

В стационарах получают лечение 888 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 620. В отделениях реанимации находится 80 пациентов (из них старше 65 лет – 54), на ИВЛ 37 пациентов (из них старше 65 – 26), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 20.

Амбулаторное лечение проходят 943 пациента с COVID-19, наблюдается 259 человек.

Всего выздоровели от коронавируса 29 461 (+137) человек.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 452 койки, занято – 888, свободно – 564 койки. Занятость коечного фонда составляет 61,2%.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований  от 2576 человек, с нарастающим итогом – 812 459 человек.

Фото: pixabay.com
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