Семья покусанной собаками улан-удэнки шокирована заявлением зоозащитников

Они заявили, что девушка якобы чуть ли не сама виновата в нападении собак
Вчера на рабочем совещании Общественной палаты Бурятии, посвященном проблеме безнадзорных животных, зоозащитники выступили с неожиданным заявлением. Сопредседатель РОО «Зоозащитники Бурятии» Наталья Филиппова рассказала, что пострадавшая от нападения собак 20-летняя Татьяна Лоскутникова якобы чуть ли не сама виновата в случившемся. По словам зоозащитницы, девушка отпустила свою собаку на самовыгул, а когда на ту напала стая псов, бросилась спасать свое животное, тем самым спровоцировав нападение и на себя.
Родственников девушки данное заявление шокировало.
– Мы в шоке от этих домыслов Натальи Филипповой! На какие ухищрения ещё пойдут люди, подобные Наталье Филипповой? Просто в голове не укладывается... Откровенно и бессовестно лгут, как не стыдно-то? – пишут они на странице Инстаграм.
Отметим, информацию зоозащитников опровергли и в Следственном комитете Бурятии. «Подобных сведений в материалах дела не имеется», – сообщили «Номер один» в ведомстве.
Жители Бурятии разделили переживания семьи Лоскутниковых.
– Близко к сердцу не принимайте, вам всем ещё много надо пережить. Татьяне ничего не говорите, ей сейчас только не хватало нервотрепки. Терпения вам и сил, а мы будем молиться за Таню, Артёма и других пострадавших детей. Вчера на меня напала собака, чипированная, но все обошлось, но как это жутко, а что пережили бедные детки даже представить страшно, – пишут в комментариях.
– Не расстраивайтесь, пожалуйста. Думаю, все понимают, что это домыслы! А с другой стороны - по её же логике, с домашней собакой на поводке по этой улице нельзя ходить из-за этих диких или агрессивных дворовых собак?... Она же сама этими словами признает, что там опасно! – пишут там же.
– Теперь нельзя по улице в поликлинику ходить? Каких соседей она там опросила, оперативник что ли? Если все соседи видели, как Таню грызут собаки, то почему только одна женщина вышла? Выходит, что оболгала и соседей, и Танюшу, - высказывается еще один комментатор.
Напомним, 20-летняя Татьяна Лоскутникова подверглась жестокому нападению стаи собак в микрорайоне Забайкальский. Инцидент произошел в конце декабря минувшего года. Спустя некоторое время там же от нападений бродячей своры пострадал 11-летний ребенок и 9-летняя девочка. Сейчас Татьяна Лоскутникова проходит сложное лечение в московской клинике.
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