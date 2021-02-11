Семья покусанной собаками улан-удэнки шокирована заявлением зоозащитников

Они заявили, что девушка якобы чуть ли не сама виновата в нападении собак



Вчера на рабочем совещании Общественной палаты Бурятии, посвященном проблеме безнадзорных животных, зоозащитники выступили с неожиданным заявлением. Сопредседатель РОО «Зоозащитники Бурятии» Наталья Филиппова рассказала, что пострадавшая от нападения собак 20-летняя Татьяна Лоскутникова якобы чуть ли не сама виновата в случившемся. По словам зоозащитницы, девушка отпустила свою собаку на самовыгул, а когда на ту напала стая псов, бросилась спасать свое животное, тем самым спровоцировав нападение и на себя.



Родственников девушки данное заявление шокировало.



– Мы в шоке от этих домыслов Натальи Филипповой! На какие ухищрения ещё пойдут люди, подобные Наталье Филипповой? Просто в голове не укладывается... Откровенно и бессовестно лгут, как не стыдно-то? – пишут они на странице Инстаграм.



Отметим, информацию зоозащитников опровергли и в Следственном комитете Бурятии. «Подобных сведений в материалах дела не имеется», – сообщили «Номер один» в ведомстве.



Жители Бурятии разделили переживания семьи Лоскутниковых.



– Близко к сердцу не принимайте, вам всем ещё много надо пережить. Татьяне ничего не говорите, ей сейчас только не хватало нервотрепки. Терпения вам и сил, а мы будем молиться за Таню, Артёма и других пострадавших детей. Вчера на меня напала собака, чипированная, но все обошлось, но как это жутко, а что пережили бедные детки даже представить страшно, – пишут в комментариях.



– Не расстраивайтесь, пожалуйста. Думаю, все понимают, что это домыслы! А с другой стороны - по её же логике, с домашней собакой на поводке по этой улице нельзя ходить из-за этих диких или агрессивных дворовых собак?... Она же сама этими словами признает, что там опасно! – пишут там же.



– Теперь нельзя по улице в поликлинику ходить? Каких соседей она там опросила, оперативник что ли? Если все соседи видели, как Таню грызут собаки, то почему только одна женщина вышла? Выходит, что оболгала и соседей, и Танюшу, - высказывается еще один комментатор.







Фото:

Вчера на рабочем совещании Общественной палаты Бурятии, посвященном проблеме безнадзорных животных, зоозащитники выступили с неожиданным заявлением. Сопредседатель РОО «Зоозащитники Бурятии» Наталья Филиппова рассказала, что пострадавшая от нападения собак 20-летняя Татьяна Лоскутникова якобы чуть ли не сама виновата в случившемся. По словам зоозащитницы, девушка отпустила свою собаку на самовыгул, а когда на ту напала стая псов, бросилась спасать свое животное, тем самым спровоцировав нападение и на себя.Родственников девушки данное заявление шокировало.– Мы в шоке от этих домыслов Натальи Филипповой! На какие ухищрения ещё пойдут люди, подобные Наталье Филипповой? Просто в голове не укладывается... Откровенно и бессовестно лгут, как не стыдно-то? – пишут они на странице Инстаграм.Отметим, информацию зоозащитников опровергли и в Следственном комитете Бурятии. «Подобных сведений в материалах дела не имеется», – сообщили «Номер один» в ведомстве.Жители Бурятии разделили переживания семьи Лоскутниковых.– Близко к сердцу не принимайте, вам всем ещё много надо пережить. Татьяне ничего не говорите, ей сейчас только не хватало нервотрепки. Терпения вам и сил, а мы будем молиться за Таню, Артёма и других пострадавших детей. Вчера на меня напала собака, чипированная, но все обошлось, но как это жутко, а что пережили бедные детки даже представить страшно, – пишут в комментариях.– Не расстраивайтесь, пожалуйста. Думаю, все понимают, что это домыслы! А с другой стороны - по её же логике, с домашней собакой на поводке по этой улице нельзя ходить из-за этих диких или агрессивных дворовых собак?... Она же сама этими словами признает, что там опасно! – пишут там же.– Теперь нельзя по улице в поликлинику ходить? Каких соседей она там опросила, оперативник что ли? Если все соседи видели, как Таню грызут собаки, то почему только одна женщина вышла? Выходит, что оболгала и соседей, и Танюшу, - высказывается еще один комментатор. Напомним , 20-летняя Татьяна Лоскутникова подверглась жестокому нападению стаи собак в микрорайоне Забайкальский. Инцидент произошел в конце декабря минувшего года. Спустя некоторое время там же от нападений бродячей своры пострадал 11-летний ребенок 9-летняя девочка . Сейчас Татьяна Лоскутникова проходит сложное лечение в московской клинике.Фото: