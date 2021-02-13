Жителей Улан-Удэ затопило из-за неправильно обрезанных батарей

Доказать, что именно ТГК-14 занималась этими нехорошими делами, судя по всему, невозможно



Казалось бы, тема обрезки батарей неизвестными лицами (ТГК-14 так и не призналась, что это были их сотрудники) уже утихла. Однако последствия этого и сейчас догоняют жителей республики. Даже тех, кого это «обрезание» не коснулось. Так, возмущенные жители многоквартирного дома в Улан-Удэ подали в суд из-за того, что их квартиру затопило. Одна из возможных причин произошедшего – неправильно обрезанные батареи у соседей сверху.



Неприятное событие случилось еще в декабре 2018 года. Квартиру на первом этаже одного из многоквартирных домов в Улан-Удэ затопило.



«Согласно акту обследования, вся квартира залита водой, причина залива - срыв заглушки на подводной трубе к отопительному прибору, которые были ранее демонтированы за неуплату выше расположенной квартиры», спустя почти два года после случившегося напишут судьи в своем решении.



Стоимость ремонта, согласно акту экспертного заключения, составила 265 740 рублей. Именно такую сумму вчинило пострадавшая в своем иске к ТГК-14 и управляющей компании АО «МКС-Улан-Удэ».



Представитель «управляшки» в суде рассказал свою версию произошедшего.



«В квартире сверху трубу отрезали и поставили заглушку, а снизу, где «обратка», не отрезали. Залив произошел в результате неправильной обрезки батареи». Потом пояснил, что форточка в квартире была открыта, вода в батарее замерзла, и произошел разрыв батареи. По их мнению, это ПАО «ТГК-14» произвело ограничение услуги отопления жильцам за долги, но у них никаких доказательств не имеется. Им не известно, кто именно отрезал трубы отопления и когда. Собственники указанной квартиры там фактически не живут, за своим имуществом не смотрят. После затопления им приходилось опять искать собственника для устранения аварийной ситуации, но его не нашли, вскрывали квартиру с участием сотрудника полиции», описал суд позицию представителя «управляшки».



Попытка компании перевести стрелки на ТГК-14 изначально была обречена на провал. Ведь даже толпы жителей Улан-Удэ, объединившиеся в движение «Нет произволу ТГК-14», на уровне правительства не смогли доказать, что именно сотрудники этой компании обрезали у них батареи. Коммунальщики просто пожимали плечами и предполагали, что это были некие «неустановленные лица» в одежде с логотипами компании.



К слову, представитель ТГК-14 в суде рассказала все ту же версию, которую не один год слышали и все остальные пострадавшие от обрезки жители: «Никаких работ они не производили по внутриквартирному оборудованию…».



Попытка же представителя «управляшки» повесить вину на хозяев квартиры, где произошла авария, также не увенчалась успехом. Ведь, как известно, собственники отвечают лишь за батареи, которые были обрезаны, стояки же – ответственность управляющей компании. А значит, сумму в более чем четверть миллиона, по мнению суда, должно заплатить именно АО «МКС-Улан-Удэ».



«Принимая во внимание значительный объем повреждений, причиненный заливом помещения истца, фотографии, суд находит заявленный размер имущественного вреда к взысканию соразмерным последствиям затопления, представленный акт экспертного исследования суд находит допустимым доказательством. Со своей стороны ответчики в ходе судебного разбирательства не оспаривали размер причиненного ущерба, доказательств иного (меньшего) размера причиненного ущерба суду не представили», пришел к выводу суд.



Впрочем, «управляшка» не сдавалась до последнего. И даже написала апелляционную жалобу в Верховный суд. Где представители компании настаивали, что в затоплении они не виноваты.



«Причиной залива послужило халатное отношение собственников квартиры к своим жилищным обязанностям. В материалах дела имеются два акта обследования квартир, в одном из которых причиной залива указан срыв заглушки на подводной трубе к отопительному прибору, которые ранее были демонтированы за неуплату, а во втором акте причина залива - халатность указанных собственников».



Впрочем, и Верховный суд не углядел в произошедшем вины собственников квартиры, согласившись с решением первой инстанции.



Таким образом, последствия обрезки батарей ударили не только по жителям, но и по коммунальщикам. Ведь доказать, что именно ТГК-14 занималась этими нехорошими делами, судя по всему, невозможно. А значит, с них не спросишь.



Станислав Сергеев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

