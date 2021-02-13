Предпосылки для ошибочных убеждений

Почему мы верим не фактам, а мнениям, гадалкам и нумерологам?



Как часто мы берем на веру многие спорные вещи и даже не подозреваем об этом. Мыслим привычно, идем протоптанными тропами, выбирая ошибочные способы познания мира и себя. Верим гадалкам и астрологам как фактам. Придерживаемся псевдонаучных теорий и доверяем только своим ощущениям. Что же мешает нам скинуть очки субъективности и здраво взглянуть на мир? Об этом расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.



Наука и жизнь



- Игорь Валерьевич, расскажите, почему мы верим в то, что ошибочно? Почему доверяем астрологам, гадалкам и другим предсказателям?



- В одной из бесед мы с вами уже говорили о



Что касается профессиональных психологов, то наша задача заключается в просвещении, в том, чтобы рассказывать, как и по каким законам функционирует психика, какие существуют психологические механизмы. Какие методы и средства могут помочь человеку, какие не могут, а некоторые и просто опасны.



Но проблема в том, что псевдопсихологические и ненаучные представления распространены и в среде профессионального сообщества. Мы можем достаточно легко встретить психолога, предлагающего в своей работе эзотерику, астрологический прогноз, шаманские обряды или нумерологические методы и методики.



Возникает вопрос, почему среди людей с одним и тем же образованием, занимающихся одной и той же деятельностью, среди профессионалов-психологов одни говорят, что эти методы работают, а другие - что их не должно быть в психологической практике, что они ненаучны и не работают?



Нужно сказать, что этот вопрос возникает периодически в научной среде. Мне, например, нравятся размышления и исследования феномена популярной псевдопсихологии, которые представил достаточно известный хабаровский психолог Илья Латыпов. С удовольствием могу назвать его своим коллегой, хоть мы с ним лично незнакомы. Он выделил ряд причин, предпосылок и ошибочных убеждений, предрасполагающих к принятию псевдонаучных теорий в психологии, подталкивающих нас верить гадалкам/астрологам/нумерологам.



Верьте фактам, наша психика субъективна



Итак, первое ошибочное убеждение заключается в том, что человек верит в то, что истины нет, а есть только мнения, и эти мнения равноценны. Где мы можем встретить эту ошибку? Например, одни убеждены: «Дарвин считал, что человек произошел от обезьяны», а другие - «человек создан Богом». Это разные мнения, поэтому спорить по этому поводу бесполезно».



Такая установка, безусловно, ошибочна. Да, есть такое понятие, как мнение, это субъективная оценка того или иного явления. Допустим, у нас с вами могут быть разные мнения по поводу красоты «Джоконды». Это мнения, но есть факты, которые не подвергаются сомнению, например, что «Джоконда» - картина, написанная Леонардо да Винчи. Согласитесь, если мы показываем на одну и ту же картину и один говорит, что это «Джоконда», а второй - это «Девочка с персиками», то кто-то все-таки будет прав, а кто-то нет, потому что есть неоспоримый факт.



Так и здесь: психологические теории говорят, в первую очередь, о фактах, по степени близости к которым эти теории могут быть истинными в большей или меньшей степени. Понятно, что психология, как и любая другая наука, развивается. Современные представления о психике и представления Фрейда очень сильно различаются, и это не потому, что Фрейд был неправ, а потому, что его теория уже устарела и не соответствует тем фактам, что установлены в настоящее время.



Вторая предпосылка – вера в то, что психика человека объективно отражает окружающий мир. Иными словами, убежденность, что твое собственное восприятие действительности это и есть объективность. Как правило, здесь аргументация строится на убеждении «я это видел/чувствовал/наблюдал, значит, это есть в реальности».



Допустим, человек сходил к гадалке, она ему что-то нагадала, и все сбылось. После этого он убежденно заявляет: «это верное дело, я видел все своими глазами». Следовательно, гадание на картах Таро действительно работает. Нет, не работает, потому что то, что вы увидели, это лишь ваше субъективное восприятие. Наша психика по определению субъективна, мы не можем объективно отражать окружающий мир, всегда есть множество искажений.



Очень близка к этому убежденность в том, что личный субъективный опыт имеет приоритет над объективными данными. При этом субъективный опыт может быть распространен на других людей. К примеру, нумеролог выдал мне какую-то характеристику, и показалось, что да, он прав. Почему мне это показалось, мы с вами отдельно объясняли: на это влияет эффект Барнума (Форера).



- В чем заключается этот эффект?



- Напомню, это особенность человека воспринимать как достоверные такие описания личности, которые, как они полагают, писались исключительно для них, а на самом деле являются туманными и достаточно обобщенными. Этим эффектом объясняется популярность астрологических прогнозов, когда общие фразы воспринимаются человеком как его личностные характеристики.



Так вот, возвращаясь к данной характеристике нумеролога, мне этого достаточно, чтобы быть убежденным, что нумерология работает. А если она работает на мне, значит, действует и на всех остальных, следовательно, это не ерунда. Хотя по факту мы имеем только субъективное впечатление согласия с выданной характеристикой нумеролога.



Разные способы познания



- Что еще влияет на принятие псевдонаучных теорий?



- Влияет переоценка собственных способностей к рефлексии. Все мы умеем рефлексировать, покопаться в себе, и весь вопрос в том, насколько наше собственное восприятие себя соответствует действительности. Насколько мы можем непредвзято посмотреть на самого себя. Естественно, когда говорим о тех или иных псевдопсихологических течениях, связанных с тем, работает какой-то метод или нет, мы в первую очередь обращаемся к самому себе.



Мы убеждены, что очень хорошо знаем и понимаем себя. Но люди обладают разной способностью к рефлексии. Парадоксальность ситуации заключается в том, что чем меньше способность к рефлексии, тем сильнее она переоценивается. А это, собственно говоря,



Следующая предпосылка к принятию псевдотеорий – это отождествление науки и мифологии. То есть человек, не включенный в научный контекст, очень часто не понимает, чем наука отличается от других областей человеческого знания. Например, от религии и мифологии. Грубо говоря, есть такое представление, что наука – это некая история, объясняющая, что и как происходит. Религия - тоже история, объясняющая, что и как происходит. Так же и мифология. Если они по-разному объясняют одно и то же, то, наверное, между ними нет никакой разницы? Следовательно, одно явление я могу объяснять как с точки зрения науки, так и с точки зрения мифологии - здесь нет разницы.



- Разъясните, в чем особенность научного взгляда?



- Наука, в том числе и психология, отличается от всех остальных способов познания научными принципами, заключающимися в том, что наука, во-первых, систематизирована. Кроме того, ее знания всегда верифицируются, то есть подтверждаются. Они всегда критически осмысливаются, ставятся под сомнение.



Результаты, получаемые в ходе научных изысканий, воспроизводимы, то есть любой другой человек сделает то же самое по описанной процедуре и получит ровно то же самое. Результат научного знания не должен зависеть от личности ученого. Благодаря этому наука пытается познать окружающий мир максимально объективно, приближенно к истине. Это то, что отличает науку от всех остальных форм познаний, той же самой мифологии или религии, или искусства, к примеру. Поэтому принципы объяснения у науки, искусства, мифологии, религии абсолютно разные, и те знания, которые получаются, различны и обладают разной ценностью. Для науки главная ценность знаний – это степень его истинности. В искусстве вопрос истинности не стоит, здесь главенствует вопрос эстетики. В религии главное не истинность, а вопрос веры. Помните, латинское выражение, приписываемое христианскому философу Тертуллиану: «сredo quia absurdum», что означает «верую, ибо абсурдно».



Критичность как лекарство



Еще одно ошибочное убеждение - это то, что в психологии главное - ее практическая ценность. Что психология имеет значение именно в зависимости от того, насколько это применимо на практике. Если что-то работает, значит, это хорошо, это должно быть, это научно, это и есть психология. Илья Латыпов приходит к выводу, что это ошибочное убеждение является результатом смешения таких областей, как психология и психотерапия. В чем разница между ними, мы разбирали в отдельной статье.



Психология - наука, изучающая фундаментальные законы психики, пытающаяся понять, как работает психика человека. А психотерапия исследует методы помощи человеку в его психологических проблемах. Психотерапия в этом плане является прикладной областью, и соотносятся они друг с другом, грубо говоря, как физиология и медицина.



- Как распознать, что ложно, а что истинно?



- Главное лекарство, способ обезопасить себя от околопсихологических спекуляций – это критическое отношение, в первую очередь, к самому себе и к той информации, которая поступает. Важно понимать, что мы изначально субъективны и склонны в принципе к различного рода когнитивным искажениям поступающей информации.



Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».

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Фото: pixabay.com

Как часто мы берем на веру многие спорные вещи и даже не подозреваем об этом. Мыслим привычно, идем протоптанными тропами, выбирая ошибочные способы познания мира и себя. Верим гадалкам и астрологам как фактам. Придерживаемся псевдонаучных теорий и доверяем только своим ощущениям. Что же мешает нам скинуть очки субъективности и здраво взглянуть на мир? Об этом расскажет кандидат психологических наук Игорь Бадиев.- В одной из бесед мы с вами уже говорили о мистическом мышлении . Разбирали, почему популярны хиромантия, нумерология, астрология, гороскопы и прочие практики. Отдельно говорили и о псевдопсихологических теориях, о тех ненаучных представлениях в психологии , что распространены не только среди обывателей, но и в профессиональной среде. Почему они популярны у непрофессионалов, вполне понятно - всегда есть надежда на волшебную таблетку, которая избавит от всех психологических проблем и сделает тебя счастливым. Такое вот несколько магическое мышление, связанное с недостатком психологических знаний.Что касается профессиональных психологов, то наша задача заключается в просвещении, в том, чтобы рассказывать, как и по каким законам функционирует психика, какие существуют психологические механизмы. Какие методы и средства могут помочь человеку, какие не могут, а некоторые и просто опасны.Но проблема в том, что псевдопсихологические и ненаучные представления распространены и в среде профессионального сообщества. Мы можем достаточно легко встретить психолога, предлагающего в своей работе эзотерику, астрологический прогноз, шаманские обряды или нумерологические методы и методики.Возникает вопрос, почему среди людей с одним и тем же образованием, занимающихся одной и той же деятельностью, среди профессионалов-психологов одни говорят, что эти методы работают, а другие - что их не должно быть в психологической практике, что они ненаучны и не работают?Нужно сказать, что этот вопрос возникает периодически в научной среде. Мне, например, нравятся размышления и исследования феномена популярной псевдопсихологии, которые представил достаточно известный хабаровский психолог Илья Латыпов. С удовольствием могу назвать его своим коллегой, хоть мы с ним лично незнакомы. Он выделил ряд причин, предпосылок и ошибочных убеждений, предрасполагающих к принятию псевдонаучных теорий в психологии, подталкивающих нас верить гадалкам/астрологам/нумерологам.Итак, первое ошибочное убеждение заключается в том, что человек верит в то, что истины нет, а есть только мнения, и эти мнения равноценны. Где мы можем встретить эту ошибку? Например, одни убеждены: «Дарвин считал, что человек произошел от обезьяны», а другие - «человек создан Богом». Это разные мнения, поэтому спорить по этому поводу бесполезно».Такая установка, безусловно, ошибочна. Да, есть такое понятие, как мнение, это субъективная оценка того или иного явления. Допустим, у нас с вами могут быть разные мнения по поводу красоты «Джоконды». Это мнения, но есть факты, которые не подвергаются сомнению, например, что «Джоконда» - картина, написанная Леонардо да Винчи. Согласитесь, если мы показываем на одну и ту же картину и один говорит, что это «Джоконда», а второй - это «Девочка с персиками», то кто-то все-таки будет прав, а кто-то нет, потому что есть неоспоримый факт.Так и здесь: психологические теории говорят, в первую очередь, о фактах, по степени близости к которым эти теории могут быть истинными в большей или меньшей степени. Понятно, что психология, как и любая другая наука, развивается. Современные представления о психике и представления Фрейда очень сильно различаются, и это не потому, что Фрейд был неправ, а потому, что его теория уже устарела и не соответствует тем фактам, что установлены в настоящее время.Вторая предпосылка – вера в то, что психика человека объективно отражает окружающий мир. Иными словами, убежденность, что твое собственное восприятие действительности это и есть объективность. Как правило, здесь аргументация строится на убеждении «я это видел/чувствовал/наблюдал, значит, это есть в реальности».Допустим, человек сходил к гадалке, она ему что-то нагадала, и все сбылось. После этого он убежденно заявляет: «это верное дело, я видел все своими глазами». Следовательно, гадание на картах Таро действительно работает. Нет, не работает, потому что то, что вы увидели, это лишь ваше субъективное восприятие. Наша психика по определению субъективна, мы не можем объективно отражать окружающий мир, всегда есть множество искажений.Очень близка к этому убежденность в том, что личный субъективный опыт имеет приоритет над объективными данными. При этом субъективный опыт может быть распространен на других людей. К примеру, нумеролог выдал мне какую-то характеристику, и показалось, что да, он прав. Почему мне это показалось, мы с вами отдельно объясняли: на это влияет эффект Барнума (Форера).- Напомню, это особенность человека воспринимать как достоверные такие описания личности, которые, как они полагают, писались исключительно для них, а на самом деле являются туманными и достаточно обобщенными. Этим эффектом объясняется популярность астрологических прогнозов, когда общие фразы воспринимаются человеком как его личностные характеристики.Так вот, возвращаясь к данной характеристике нумеролога, мне этого достаточно, чтобы быть убежденным, что нумерология работает. А если она работает на мне, значит, действует и на всех остальных, следовательно, это не ерунда. Хотя по факту мы имеем только субъективное впечатление согласия с выданной характеристикой нумеролога.- Влияет переоценка собственных способностей к рефлексии. Все мы умеем рефлексировать, покопаться в себе, и весь вопрос в том, насколько наше собственное восприятие себя соответствует действительности. Насколько мы можем непредвзято посмотреть на самого себя. Естественно, когда говорим о тех или иных псевдопсихологических течениях, связанных с тем, работает какой-то метод или нет, мы в первую очередь обращаемся к самому себе.Мы убеждены, что очень хорошо знаем и понимаем себя. Но люди обладают разной способностью к рефлексии. Парадоксальность ситуации заключается в том, что чем меньше способность к рефлексии, тем сильнее она переоценивается. А это, собственно говоря, эффект Даннинга-Крюгера . В чем его суть? Исследователи пришли к выводу, что чем лучше у человека развиты когнитивные способности, тем лучше он будет познавать сам себя, тем более адекватно сможет давать оценку самому себе. Чем хуже развиты когнитивные способности, тем хуже он будет оценивать себя. В результате наиболее компетентные люди относятся к себе более критично, чем менее компетентные.Следующая предпосылка к принятию псевдотеорий – это отождествление науки и мифологии. То есть человек, не включенный в научный контекст, очень часто не понимает, чем наука отличается от других областей человеческого знания. Например, от религии и мифологии. Грубо говоря, есть такое представление, что наука – это некая история, объясняющая, что и как происходит. Религия - тоже история, объясняющая, что и как происходит. Так же и мифология. Если они по-разному объясняют одно и то же, то, наверное, между ними нет никакой разницы? Следовательно, одно явление я могу объяснять как с точки зрения науки, так и с точки зрения мифологии - здесь нет разницы.- Наука, в том числе и психология, отличается от всех остальных способов познания научными принципами, заключающимися в том, что наука, во-первых, систематизирована. Кроме того, ее знания всегда верифицируются, то есть подтверждаются. Они всегда критически осмысливаются, ставятся под сомнение.Результаты, получаемые в ходе научных изысканий, воспроизводимы, то есть любой другой человек сделает то же самое по описанной процедуре и получит ровно то же самое. Результат научного знания не должен зависеть от личности ученого. Благодаря этому наука пытается познать окружающий мир максимально объективно, приближенно к истине. Это то, что отличает науку от всех остальных форм познаний, той же самой мифологии или религии, или искусства, к примеру. Поэтому принципы объяснения у науки, искусства, мифологии, религии абсолютно разные, и те знания, которые получаются, различны и обладают разной ценностью. Для науки главная ценность знаний – это степень его истинности. В искусстве вопрос истинности не стоит, здесь главенствует вопрос эстетики. В религии главное не истинность, а вопрос веры. Помните, латинское выражение, приписываемое христианскому философу Тертуллиану: «сredo quia absurdum», что означает «верую, ибо абсурдно».Еще одно ошибочное убеждение - это то, что в психологии главное - ее практическая ценность. Что психология имеет значение именно в зависимости от того, насколько это применимо на практике. Если что-то работает, значит, это хорошо, это должно быть, это научно, это и есть психология. Илья Латыпов приходит к выводу, что это ошибочное убеждение является результатом смешения таких областей, как психология и психотерапия. В чем разница между ними, мы разбирали в отдельной статье.Психология - наука, изучающая фундаментальные законы психики, пытающаяся понять, как работает психика человека. А психотерапия исследует методы помощи человеку в его психологических проблемах. Психотерапия в этом плане является прикладной областью, и соотносятся они друг с другом, грубо говоря, как физиология и медицина.- Главное лекарство, способ обезопасить себя от околопсихологических спекуляций – это критическое отношение, в первую очередь, к самому себе и к той информации, которая поступает. Важно понимать, что мы изначально субъективны и склонны в принципе к различного рода когнитивным искажениям поступающей информации.Беседовала Любовь Ульянова, «Номер один».Вопросы психологу вы можете задать по адресу: pismo77@inbox.ru Фото: pixabay.com