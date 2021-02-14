В Улан-Удэ многодетные семьи годами ждут землю, а потом бьются за инфраструктуру

Добиваться того, что и так им положено по закону, пришлось через прокуратуру и суды



Еще в 2002 году в Бурятии был издан закон №115 от 16 октября о бесплатном предоставлении земельных участков нуждающимся жителям республики. Для многодетных семей, у которых зачастую нет своего угла, такая возможность более чем привлекательна. Вот только, как выясняется, обещанного им пришлось ждать даже не три года, как говорится в известной поговорке, а намного больше. Причем добиваться того, что и так им положено по закону, пришлось через прокуратуру и суды.



Долгое ожидание



У Александры Башлеевой четверо детей, их она воспитывает в одиночку. Своего жилья у большой семьи нет, приходится ютиться в съемном в Иволгинске. Мечта о собственном большом доме, где можно будет жить с комфортом, должна была вот-вот воплотиться в жизнь, когда многодетная мать встала в очередь на бесплатный земельный участок, предоставляемый администрацией Улан-Удэ. Вот только ждать своей очереди семье пришлось десять лет. В 2018 году участок был наконец предоставлен и оформлен в собственность на Александру Башлееву. Сначала ее попросили приехать, чтобы оформить документы, и только потом показали то самое место, где семье скоро придется жить. К слову, даже в сопровождении специалиста мэрии отыскать заветные шесть соток земли на территории микрорайона Забайкальский оказалось непросто.



- Сначала я получила документы на этот участок. Потом в течение примерно четырех месяцев все никак не могли показать эту землю. Когда мы все-таки со специалистом выехали, то долго не могли найти. Потому что участок оказался прямо посреди леса. Там нет ни дороги, ни света, ни воды. Ни каких-то ограждений. Мы с большим трудом отыскали колышки. В следующий раз, когда я поехала туда уже самостоятельно, то не смогла найти свой участок, даже несмотря на то, что скачала на телефон специальное приложение Kadastr RU. Понимаете, там просто лес, - рассказывает Александра Башлеева.



Ясно было, что ни завезти стройматериалы, ни начать строиться в таких условиях невозможно. Но, по всей видимости, это было понятно только самим жителям, но не чиновникам из мэрии.



- Даже элементарное, как огородить участок и, прежде всего, очистить его для будущей стройки, неясно. А вдруг оштрафуют за то, что мы рубим молодой лес и вывозим его куда-то? Да и нанимать технику, чтобы все выкорчевывать, срубать, на это у нас нет денег, - сетует многодетная мама.



Ну и, конечно, отсутствие воды и света волновало новоселов не меньше. Как можно строиться без электричества? Энергетики, в свою очередь, сказали, что готовы установить электроопоры, но как их можно довезти, если нет дороги?



Этот замкнутый круг жители попытались разорвать с помощью жалоб и обращения в прокуратуру. Но получили отказ.



- Нам ответили, что, мол, мы сами взяли эти участки, никто нас не заставлял. И что администрация города и так выполняет свою работу по обеспечению инфраструктурой наших земельных участков, - говорит Александра Башлеева.



Судебный прецедент



Люди, несогласные с таким ответом, вновь обратились с жалобой в надзорные органы, только теперь уже заручившись поддержкой депутата Хурала. И на этот раз глас народ наконец был услышан.



- Мне предоставили один из ответов прокуратуры, где сказано, что в рамках программы «Чистая вода» проведен водовод в пос. Забайкальский, тем самым ведется работа и администрацией не нарушается закон. Но я знаю, что водовод, о котором идет речь, находится в трех километрах от тех участков, что выделены людям. Название поселка одно и то же, но расстояния там огромные. Я направил депутатский запрос. В итоге прокуратуре Октябрьского района указали на ненадлежащее рассмотрение обращений граждан, - говорит депутат Народного Хурала Леонтий Красовский.



Прокурор района подал в суд иск о понуждении администрации г. Улан-Удэ обеспечить земельные участки дорожной сетью и инженерной инфраструктурой. Советский районный суд г. Улан-Удэ исковые требования прокурора удовлетворил. Решение суда в законную силу не вступило.



- Впервые этот вопрос поднят на уровне судебного прецедента. Мы это дело выиграли, и администрации города дали 18 месяцев на устранение нарушений. Как дальше будет реализовываться - нужно контролировать, - считает Леонтий Красовский.



Откуда и как будут брать деньги на устранение вышеперечисленных нарушений, пока неясно, но это уже точно теперь не забота будущих жителей поселка Забайкальский. К слову, в случае, например с Александрой Башлеевой, она находится в ожидании и пока не может воспользоваться своей землей, чтобы начать стройку, вот уже почти 15 лет (десять лет - ожидание очереди, три года понадобилось на оформление земли и битву за инфраструктуру и еще полтора года уйдет на устранение нарушений мэрии).



Не успели разобраться с проблемами одних новоселов, как тут же объявились другие пострадавшие. На этот раз к депутату обратились многодетные семьи, которым выделены участки на 4 км Спиртзаводского тракта. В данный момент по данному факту также идет прокурорская проверка.



- Из прокуратуры республики в адрес Октябрьской прокуратуры направлено обращение депутата Хурала в интересах граждан, которым предоставлены участки на 4 км Спиртзаводской трассы. Сейчас прокуратура района готовит исковое заявление в суд в интересах 67 граждан, чьи права были нарушены. До конца недели этот иск предъявят в суд. Нарушения те же самые, как и в случае с микрорайоном Забайкальский, а именно отсутствие инфраструктуры: электроснабжения, водоснабжения и дорожного сообщения, - говорит помощник прокурора Октябрьского района Сэсэгма Ринчинова.



Тем временем депутат Хурала считает, что выдавать малоимущим гражданам голые участки, пусть даже, как положено по закону, с инфраструктурой, не совсем целесообразно. Поэтому Леонтий Красовский хочет предложить другой вариант решения проблемы с жильем.



- Я думаю, все понимают, что многодетные семьи, как и многие другие жители нашей страны, сегодня находятся в сложной финансовой ситуации. Большая часть закредитованы по полной, поэтому надежды на кредит для строительства нет, а выложить около 1 млн на строительство дома не представляется возможным. Земли в Улан-Удэ уже тоже нет, поэтому нужно в перспективе рассмотреть возможность выдачи стоимости жилья деньгами, - считает парламентарий.



Василиса Шишкина, «Номер один».

Фото А. Башлеевой

