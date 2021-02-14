Житель Бурятии пытался засудить МВД за игнорирование его заявления

Пострадавшего обманули мошенники, в итоге он лишился квартиры и денег – 750 тыс. рублей



Однако Фемида не нашла оснований взыскать с полиции моральный ущерб. Ведь наше законодательство на такое не рассчитано…



Еще в ноябре 2013 года житель Улан-Удэ обратился в МВД с заявлением о привлечении к ответственности директора агентства недвижимости «Надежда Плюс», которое продавало его квартиру.



Спустя несколько дней полиция отказала в возбуждении уголовного дела за отсутствием состава преступления. Однако уже через неделю этот отказ отменен прокуратурой Железнодорожного района Улан-Удэ.



«В дальнейшем в период времени с ноября 2013 года по май 2018 года неоднократно (15 раз) выносились постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, которые отменялись постановлением прокурора или руководителем следственного органа», описывает удивительную историю решение суда.



С чем было связано настолько сильное нежелание полицейских работать и почему они упорно игнорировали не только заявление жителя, которого обязаны защищать, но и прокуратуру, непонятно. Но спустя почти пять лет, в июне 2018 года, уголовное дело на директора агентства по факту мошенничества в отношении неутомимого героя этого текста все же возбудили. Еще спустя год – в сентябре 2019 года – этот самый директор признан виновным в совершении преступления, в том числе по эпизоду лишения права на жилое помещение нашего героя.



Видимо, чаша терпения пострадавшего от мошенников и от равнодушия силовиков человека наполнялась медленно, лишь спустя годы он решил взыскать с МВД компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. рублей.



«На протяжении пяти лет не возбуждалось уголовное дело, не выполнялись указания прокурора, то есть имело место бездействие сотрудников полиции. Указанное привело к лишению права на жилое помещение, невозможности возврата денег в размере 750 тыс. рублей», приводится его позиция в решении суда. По словам пострадавшего, длительная волокита причинила ему «морально-нравственные страдания и переживания, ухудшилось состояние здоровья».



Конечно же, представитель МВД по Улан-Удэ требования не признал и заявил, что «оснований для компенсации морального вреда не имеется, поскольку нет доказательств неправомерности действий сотрудников полиции и наличия противоправных последствий».



За юридической формулировкой, впрочем, скрывается все то же равнодушие, как и в те пять лет, когда полиция отказывала ему в возбуждении уголовного дела. Однако суд, вместо того чтобы встать на сторону пострадавшего, пришел к выводу, что закон не на его стороне.



«Истец указывает на нарушение его имущественных прав бездействием сотрудников полиции. Однако действующим законодательством не предусмотрена возможность компенсации морального вреда в таких случаях», констатировала бесстрастная Фемида. «Доказательств, подтверждающих вину сотрудников полиции и причинно-следственную связь между действиями ответчика и последствиями у истца в виде утраты жилья суду, представлено не было».



Не представлены суду и доказательства, подтверждающие вину полицейских в ухудшении состояния здоровья пострадавшего, как и доказательства этого самого ухудшения.

В итоге решение суда однозначно: «Исковые требования… о компенсации морального вреда оставить без удовлетворения».



В апелляционной жалобе, поданной нашим героем в Верховный суд, он пытался отстоять свою правду, повторяя, что «своим бездействием органы МВД причинили ему моральный вред, поскольку на протяжении пяти лет испытывал чувство страха, личную беспомощность». Но и «верхушка» оказалась глуха к его бедам. В итоге снова отказ.



Таким образом, система демонстрирует нам удивительное равнодушие. Ведь человеку на протяжении пяти лет отказывали в защите, а когда спохватились, по сути, было уже поздно. И вместо того чтобы признать вину и попытаться договориться, власти снова прикрылись бюрократией. Хуже всего, что герой этого материала, скорее всего, далеко не единственный, кто столкнулся с подобным отношением.



Станислав Сергеев, «Номер один».

Фото: "Номер один"

