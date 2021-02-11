В Бурятии выросла зарплата учителей в 340 школах

Это произошло без перераспределения денег внутри существующих фондов оплаты труда



В Бурятии в результате изменения расчета норматива финансового обеспечения на получение общего и дополнительного образования фонд оплаты труда учителей вырос в 340 школах, сообщили в пресс-службе правительства республики. На повышение зарплат учителям направлено 402 миллиона рублей из республиканского бюджета согласно постановлению, которое подписал глава Бурятии Алексей Цыденов 9 ноября 2020 года.



«Мы увеличили зарплату учителей в большинстве наших школ, у многих наших педагогов. Причем снижения у других учителей не было и не будет. Мы выделили на этот рост более 400 миллионов рублей дополнительно. Это не было перераспределением внутри существующих фондов оплаты труда. Рост у каждого учителя индивидуальный, а снижения – ни у кого», - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.



В результате введения новых нормативов на получение начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в феврале 2021 года наблюдается рост фондов оплаты труда учителей 340 общеобразовательных организаций. В том числе рост до 10% по 90 школам, рост от 11 до 20% по 61 школе, рост от 21 до 30% по 189 школам. По 110 общеобразовательным организациям фонды оплаты труда учителей сохранились на уровне 2020 года.



Кроме того, учителям в 2021 году также продолжает выплачивается введенное по поручению президента Российской Федерации ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5 тысяч рублей, на которое начисляется районный коэффициент и надбавка за стаж работы в северных регионах. В Бурятии эти выплаты составляют от 6 до 11 тысяч рублей.



В настоящее время в Бурятии в муниципальных общеобразовательных организациях работает 9,7 тысячи человек, в том числе более 8,4 тысячи учителей и 1,3 тысячи прочих работников. В прошлом году на зарплаты учителей из республиканского бюджета выделено более 4 миллиардов рублей.



Напомним, работа по повышению зарплат педагогам ведется на постоянной основе: в сентябре 2018 года решением республиканских властей было направлено 64,1 миллиона рублей на повышение базовой ставки из зарплат. В 2019 году решением рабочей группы в целях повышения зарплат было выделено дополнительно 413,9 миллиона рублей.



Фото: egov-buryatia.ru

