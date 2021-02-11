В Бурятии блогер перевез мусорку к крыльцу здания администрации

Свой поступок мужчина объяснил бездействием властей





В поселке Татаурово Прибайкальского района местный блогер отвез мусорные контейнеры к зданию администрации. По словам мужчины, он решил действовать радикально в связи с тем, что местные жители много раз обращались к властям с просьбой убрать мусорные контейнеры подальше от жилого дома.



– Эта местная помойка находится в центре Татаурово. Ко мне неоднократно поступали обращения, мы собирали подписи, чтобы эту помойку расформировали и увезли куда-нибудь. Здесь находится жилой дом – летом в нем постоянная вонь. Здесь же живут собаки, рядом находится дорога, которая ведет в школу. Здесь часто ходят дети, и другие люди, а собаки на них нападают. Проблема должна решаться, но она никак не решается. Никто на обращение не реагирует, – высказывается на видео блогер Николай Тихонов.



Парень рассказывает, что сам решился взять эти контейнеры и перевезти к зданию администрации, прямо на крыльцо. Блогер не исключает, что возможно за поступком последует административное дело, но его это не останавливает. А само видео он просит считать чистосердечным признанием со словами о том, что планирует продолжать действовать радикально.



– Можете считать этот ролик чистосердечным признанием. Это сделал я. И сделаю ещё радикальнее, если вы меня не услышите, – сообщил блогер.



Фото: из соцсетей Николая Тихонова

