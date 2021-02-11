Жителям Бурятии рассказали, как распознать алкогольный психоз

В преддверии праздников медики выложили памятку для горожан





Жителям Бурятии предстоят трехдневные выходные в связи с празднованием Нового года по лунному календарю – Сагаалганом. На сайте наркодиспансера появилась памятка о том, как не упустить первые признаки острого психоза от алкогольного опьянения.



Медики предупреждают: острый психоз – грозное осложнение, возникающее при приеме наркотических средств (чаще всего психостимуляторов – «соль», «скорость») либо алкоголя. Причиной его является избыточное возбуждение центральной нервной системы, обусловленное прямым действием наркотика, или нарушение обмена нейромедиаторов при длительном запое. Как пишут врачи, алкогольный психоз развивается постепенно в течение нескольких дней после прекращения приема или значительного снижения дозы алкоголя.



Первые его признаки — это нарушение сна, колебания настроения, тревога. Если человек не получает адекватную медицинскую помощь, то постепенно появляются кошмарные сновидения, зрительные иллюзии, нарушение ориентации в пространстве и наконец галлюцинации, которые носят сценоподобный характер – то есть больной непосредственно участвует в мнимых событиях.



Стоит отметить, что острый психоз представляет большую опасность для больного, при несвоевременно оказанной помощи приводит к тяжелым поражениям головного мозга и нередко к смерти.



– Картина наркотического психоза обычно развивается намного быстрее и начинается на высоте опьянения – чаще всего он проявляется бредовыми идеями преследования, ревности, слуховыми и зрительными галлюцинациями, могут присутствовать нарушения ориентации в пространстве. При продолжении наркотизации данные симптомы нарастают, поэтому при первых проявлениях необходима полная отмена наркотика и обращение за медицинской помощью. Исходом наркотического психоза могут быть поражения головного мозга, схожие с таковыми при шизофрении, – предупреждают работники медучреждения.



Кроме того, в сообщении отметили, что при усугублении клинической картины человек теряет способность отличить реальность от галлюцинаций, и в таком состоянии представляет огромную опасность как для себя, так и для окружающих. Поэтому, при первых признаках психотического расстройства у вашего близкого следует немедленно вызвать скорую помощь, либо обратиться в наркологический диспансер.



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