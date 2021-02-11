Объединение вузов Бурятии пока неактуально

Ректор БГУ рассказал, когда и при каких условиях оно может произойти





В последнюю неделю в республике с подачи некоторых общественников снова начали будировать вопрос относительно возможного объединения вузов Бурятии. В качестве основного мотива приводится довод о том, что вузы Бурятии находятся недостаточно высоко в российских и мировых рейтингах. При этом отмечается, что, например, в соседней Иркутской области вузы пережили трансформацию и слабые вузы присоединились к сильным.

Поднятые вопросы нашей редакции показались достаточно злободневными, поэтому мы обратились, пожалуй, к самым авторитетным экспертам в этой области - ректорам бурятских вузов.Первым откликнувшимся на наш запрос стал ректор Бурятского государственного университета Николай Мошкин.- Николай Ильич, расскажите, действительно ли в России существует некий тренд на объединение вузов и по каким критериям они должны объединяться?- В первую очередь, чтобы говорить об объединении вузов и вообще о том, существует ли такой тренд в системе высшего образования России, нужно обратить внимание - что есть само по себе объединение вузов, зачем и для чего это делается.Понятно, что объединение ради самого факта объединения это вопрос никчемный. Процесс слияния должен преследовать какую-то вполне определенную цель. Такой целью может быть создание на базе вуза какого-то научно-образовательного центра или определенного хаба, где будут сконцентрированы все преимущества объединяемых вузов.Примером таких слияний сегодня являются федеральные университеты. Вообще проект создания федеральных университетов, собственно, и состоялся за счет слияния нескольких региональных университетов. Так, например, появились Дальневосточный федеральный университет, Северо-Восточный федеральный университет имени Аммосова. Это действительно крупные научно-образовательные центры с соответствующим финансированием из федерального бюджета.С другой стороны, есть опыт по примеру наших соседних регионов, - Иркутский государственный университет и Забайкальский государственный университет. Они тоже не так давно укрупнились, но федеральными университетами не стали. Теперь это большие вузы, но, обратите внимание, не единственные в своих регионах.На мой взгляд, объединение возможно, когда совпадает большое количество образовательных программ. То есть когда объединяют равнопрофильные вузы. В этом случае срабатывает эффект укрупнения. Часто критерием оценки для вуза является количество обучающихся студентов. Например, так работает программа академического лидерства Министерства науки – приоритет 2030, где один из критериев участия - это количество студентов.Но есть еще другая крайность этого процесса - поверьте, эффекты масштабирования работают только до определенной критической массы. Здесь все упирается в эффективное соотношение количества студентов к количеству преподавателей. В какой-то момент можно стать чрезвычайно крупными, но тогда неизбежно проседает качество управления, что сказывается на качестве образования или научной работы.- Вы рассказали, как дела у соседей, а можно поподробнее, как сейчас обстоит ситуация в Бурятии?- У нас в республике четыре государственных высших образовательных учреждения. И это не вузы-скороспелы - они были созданы, а потом и развивались с советских времен. Так исторически сложилось, что направления подготовки среди наших учебных заведений практически не пересекаются. За исключением двух-трех специальностей, которые, так скажем, не являются знаковыми для каждого вуза. То есть у каждого из наших университетов есть свой четко определенный профиль работы. Мы точно знаем, для кого готовим специалистов и где они будут востребованы.Кроме того, мы реально боремся за каждого абитуриента. Далеко не все выпускники школ сами знают, что хотят быть инженерами-строителями или аграриями, например. Поэтому абитуриента, имеющего хороший балл по необходимым профильным ЕГЭ, мы стремимся привлечь именно к себе. И каждый из четырех вузов стремится создать наиболее привлекательные условия, а в выигрыше - студенты.В свою очередь, объединение не приведет к сокращению профессорско-преподавательского состава или к какой-то значительной оптимизации расходов, поскольку, повторюсь, наши профили очень сильно отличаются. Конечно, сократятся расходы на ректоров, и, возможно, кто-то в Бурятии будет этому несказанно рад, но расплачиваться ради этого мобильностью и мобилизационными возможностями вуза как-то сомнительно. К тому же обязательно придется сильно расширять штат менеджмента университета.Или взять хотя бы такое понятие, как «третья миссия университета». В него включаются все те направления деятельности вуза, которые не относятся непосредственно к образовательной и научной. Третья миссия очень важна и для самого университета, и для региона, и для жителей. Так вот она очень сильно связана с внутренней ментальностью сотрудников вуза, с историческими особенностями того или иного вуза. Скажем так, трансформации подобного рода неизбежно приведут к переориентации традиций внутри коллективов, что может тоже вызвать определенное отторжение. Напомню, что наш университет ведет свою историю с 1932 года, на будущий год мы отметим 90-летие. У нас есть собственные образовательные династии, которые, если посчитать их общий стаж, трудятся более 200 лет в БГУ. Это естественным образом сформировало глубокие традиции внутри вуза и, конечно, оказывает существенное влияние на университетскую культуру.- То есть в Бурятии объединение вузов невозможно в принципе?- Нет, конечно, в определенных условиях объединение не только возможно, но даже показано. Только к этому вопросу нужно подойти очень обстоятельно. Во-первых, необходимо тщательно обсудить со всеми сторонами, насколько они готовы к этому. Причем здесь я говорю не только о вузах, а в том числе и о правительстве Бурятии, о нашей уважаемой общественности.Во-вторых, все должны четко понимать, какую цель преследуем. Ведь не просто ради создания самого большого университета в регионе. Например, создавая крупный университет, нужно обязательно войти в программу опорных вузов либо в какую-то другую форму будущего развития и роста. В любом случае это не должна быть механическая операция сложения четырех вузов поменьше в один большой. Должна быть разработана детальная программа развития с четко поставленными целями, индикаторами и соответствующим финансированием.На мой взгляд, сегодня в Бурятии предпосылок к объединению пока нет. Каждый из вузов достаточно эффективен в своей области, а об их востребованности красноречиво говорят ежегодные приемные кампании.- Да, я понял, что с учетом своего профиля каждый из вузов находит своего студента. А расскажите про трудоустройство выпускников, действительно ли они востребованы на рынке труда?- Повторюсь, каждый из наших вузов занимает свою нишу. Например, помимо Бурятии, ближайший институт культуры у нас аж в Хабаровске. Сельхозакадемия обеспечивает приток молодых кадров именно в республике. То же касается промышленности Бурятии и кадров, которых готовит технологический университет. У нас же специализация - школы, социальная сфера, медики.Да, иногда слышны упреки, дескать, наши выпускники работают в торговых сетях. Приведу контраргументы: во-первых, это совсем небольшая их часть, а во-вторых, что в этом плохого? Будучи в командировке на одном из предприятий нашей страны, столкнулся со следующим. Директор завода хвастался молодым сотрудником, который, имея среднее непрофильное образование, работает оператором станка с программным управлением. Он говорил о том, что они сами обучили этого специалиста, теперь труд его квалифицированный, оплата достойная и, дескать, человеку образование, собственно, и не нужно.Подойдя к специалисту, я спросил его о висящем на стене чертеже – что за буквенно-цифровое обозначение на нем изображено. К сожалению, молодой человек затруднился назвать даже написанную марку стали, то есть он совершенно не понимает, с чем работает, а лишь выполняет требования инструкции. Это говорит о том, что он, скорее всего, так никогда и не сможет подняться выше оператора цеха, не сможет стать даже начальником смены. Ему как раз не хватит широты образования, умения учиться и постигать новое. Именно это мы и стремимся привить нашим студентам. Поэтому вчерашний выпускник, сегодняшний кассир торговой сети, завтра может вполне стать директором этого магазина.- То есть высшее образование сегодня нужно каждому?- Как говорил Максим Горький, объяснять человеку, зачем нужно образование, это все равно что объяснять, зачем нужно зрение. Скажу лишь, что при желании выпускники Бурятского государственного университета легко находят работу именно по специальности. Они действительно востребованы, соответственно, при желании и трудолюбии очень скоро выходят на достойный уровень зарплат.Конечно, всяк кулик хвалит свое болото, но качество подготовки и обучения в Бурятии объективно не хуже и даже лучше многих других регионов. И это очевидно не только нам, но и нашим абитуриентам. В качестве наглядной иллюстрации приведу данные 2020 года, который прошел под эгидой пандемии. В сложнейших условиях наш университет впервые получил более 10 000 заявлений от абитуриентов. То есть впервые в истории 10 000 студентов реально рассматривали БГУ в качестве места для получения высшего образования. И это притом что в Бурятии всего было около 5000 выпускников. Заявления поступали к нам со всей России - от Калининграда до Владивостока. В итоге сейчас в БГУ учатся ребята из 42 регионов России. И за последние пять лет динамика роста количества иногородних студентов в Улан-Удэ только растет.- Есть еще одна болезненная у нас в Бурятии тема – это отток молодежи. Вы же сталкиваетесь с тем, что абитуриенты предпочитают вашему вуз в другом регионе. Что здесь нужно делать, как оставлять молодежь в регионе?- В первую очередь считаю, что никаких принудительных мер быть не должно. Абитуриент должен выбрать нас осознанно среди других предложений со всей России, мы попросту должны предоставить ему лучшие условия.И еще считаю, что наши бурятские вузы и БГУ, в частности, как раз наиболее способствуют сокращению оттока молодых людей из Бурятии. Понимаете, мы же общаемся со своими студентами. Не скрою, что многие из них, поступив к нам по окончании вуза, намерены уехать. Но проходит год-другой, юноша или девушка находят друзей, единомышленников. Приобретают опыт, деловую хватку, и вот они уже понимают, что для успеха вовсе не обязательно покидать Бурятию, самореализоваться можно и здесь. А, мы в свою очередь, стремимся максимально помогать нашим ребятам.- Спасибо за беседу!- И вам спасибо, рад, что хоть немного помог пролить свет на такую важную тему. Я так понимаю, что интервью выйдет как раз накануне нашего светлого праздника Сагаалган. Поэтому, пользуясь случаем, позвольте поздравить ваших читателей и всех жителей Бурятии с наступлением Нового года по лунному календарю!Пусть в наступающем году белого металлического Быка всем нам сопутствует удача и хорошее настроение. Пусть у очага всегда будет тепло, а в семье царит мир и любовь. Сагаан hараар! Сагаалганаар!Беседовал Валентин Соколов, «Номер один»Фото: предоставлено пресс-службой БГУ