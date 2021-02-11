В Улан-Удэ начнут модернизацию электросетей Левобережья

В первую очередь работы пройдут на сетях, где наиболее часты аварийные отключения электроэнергии



В Улан-Удэ в течение пяти лет пройдут мероприятия по повышению надежности электроснабжения микрорайонов Левого берега за счет арендных платежей от ПАО «Россети Сибирь». Они составляют 6 миллионов рублей, именно эти средства будут направлены на реконструкцию воздушных линий, модернизацию кабельных сетей и замену дефектных опор, сообщили в городской администрации.



Программа повышения надежности муниципального электросетевого хозяйства Улан-Удэ на 2021-2026 годов разработана по поручению мэра столицы Бурятии Игоря Шутенкова. В первую очередь работы будут производиться на сетях, где происходит наиболее частые аварийные отключения потребителей от электроэнергии. Комитет городского хозяйства провел анализ вместе со специалистами Россети Сибирь в Бурятии и определил приоритетной зоной Левобережную часть Улан-Удэ. В первую очередь, реконструкция пройдет в поселках Солдатский, Исток, Поселье, на острове Комсомольский по улицам Окинская, Иркутская, а также - на Бурводе по улице Кабанская.



«Мы стараемся найти новые подходы к решению многолетних проблем. Сейчас, мы вместе с Комитетом по имуществу решили направить арендные платежи Россетей на модернизацию муниципальных электросетей. Получается, нашли внутреннее финансирование без привлечения дополнительных инвестиций. Пока начали с самого напряженного района по электросетевой части. На Левом берегу достаточно часто происходят аварийные ситуации в связи с большим износом электросетей и с большим количеством потребителей из частного сектора, – говорит Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства Улан-Удэ.



Напомним, что в 2020 году проектно-аналитический комитет администрации рассчитывал вместе с энергетиками стоимость перевода левобережной части на электроотопление для улучшения экологической обстановки. На реконструкцию электросетевого хозяйства Левобережья Улан-Удэнской агломерации, по предварительной оценке энергетиков, потребуется значительное финансирование – 1,7 миллиарда рублей.



«На Левом берегу подлежит реконструкции центр питания 110 киловольт. Кроме того, по Левому берегу мы взяли не территориальную привязку муниципалитетов, а привязку к электрической сети. В него входит граничащие с городом территории», – отметил Сергей Козлов, директор филиала «Россети Сибирь» в Бурятии.



Модернизация электроэнергетики – часть паспорта республиканского проекта «Воздух», инициированного мэром Улан-Удэ Игорем Шутенковым. Кроме этого, паспорт предусматривает модернизацию и развитие теплоэнергетики, систем мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, совершенствование муниципального и республиканского законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Основная часть научных и исследовательских мероприятий уже находится в работе, отработка ведется параллельно. Республиканский проект «Воздух» реализуется правительством Бурятии и администрацией Улан-Удэ с научным сопровождением БИП СО РАН.



Фото: ulan-ude-info.ru



