В Улан-Удэ прибыла крупная партия «Спутника-V» для военных

Вакцину доставили в соединения и воинские части Восточного военного округа



В Улан-Удэ на военном аэродроме «Восточный»встретили самолет, на борту которого прибыла в Бурятию крупная партия противокоронавирусной вакцины ГАМ-Ковид-Вак («Спутник-V»), около 2,5 тысячи доз, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.



Препарат доставлен самолетом военно-транспортной авиации в условиях, необходимых для сохранения свойств препарата.



Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19, вакцину получит медицинский персонал военных госпиталей и личный состав соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО. Перед процедурой все они пройдут тщательный медицинский осмотр.



Спустя три недели военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины. В течение всего срока вакцинации специалисты медицинской службы ВВО будут контролировать состояние здоровья получивших препарат.



Фото: function.mil.ru



