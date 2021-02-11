11.02.2021
В Улан-Удэ прибыла крупная партия «Спутника-V» для военных

В Улан-Удэ прибыла крупная партия «Спутника-V» для военных

Вакцину доставили в соединения и воинские части Восточного военного округа

В Улан-Удэ на военном аэродроме «Восточный»встретили самолет, на борту которого прибыла в Бурятию крупная партия противокоронавирусной вакцины  ГАМ-Ковид-Вак («Спутник-V»), около 2,5 тысячи доз, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Препарат доставлен самолетом военно-транспортной авиации в условиях, необходимых для сохранения свойств препарата.

Для профилактики заболевания коронавирусной инфекцией (COVID-19, вакцину получит медицинский персонал военных госпиталей и личный состав соединений и воинских частей общевойскового объединения ВВО. Перед процедурой все они пройдут тщательный медицинский осмотр.

Спустя три недели военнослужащие будут привиты вторым компонентом вакцины. В течение всего срока вакцинации специалисты медицинской службы ВВО будут контролировать состояние здоровья получивших препарат.

Фото: function.mil.ru

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