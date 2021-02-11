Дед Мороз из Великого Устюга приезжает в Бурятию на Сагаалган

Участие всероссийского Деда Мороза во встрече восточного Нового года стало традицией



Дед Мороз из Великого Устюга приедет в Бурятию, чтобы отпраздновать здесь встречу Нового года по лунному календарю и начало народного праздника Белого месяца Сагаалган, сообщили в минтуризма республики.

Всероссийский Дед Мороз поздравит гостей и жителей Бурятии с наступившим Новым годом по восточному календарю на площади Советов в центре Улан-Удэ и примет участие в праздновании Сагаалгана в Этнографическом музее народов Забайкалья.



Дед Мороз посетит этнокомплекс «Степной кочевник» и поздравит гостей. В Ацагате Дед Мороз познакомится с традициями, культурой и бытом бурятского народа- поживет в настоящей войлочной юрте, поучаствует в мастер-классе по игре в «шагай нааадан», попробует традиционное бурятское блюдо – буузы, станцует бурятский национальный танец «Ёхор».



Напомним, впервые, в Бурятию на празднование Сагаалгана приехал Дед Мороз из Великого Устюга в 2008 году,во второй раз в 2013 году, который был объявлен Годом туризма.



Дед Мороз из Великого Устюга круглый год принимает участие во всех важных событиях нашей страны. Он же является и первым героем, который объединил все сказочные бренды. В ноябре он собирает своих сказочных друзей у себя на родине в далеких северных лесах Вологодской области.



Организатор приезда Деда Мороза – АО «Дед Мороз», федеральный туроператор «ТУИ Россия» при поддержке правительства Вологодской области и министерства туризма Республики Бурятия. Мероприятие проводится в рамках реализации программы «программы «Путешествие Деда Мороза по городам России».



В 2021 году Новый год по буддийскому календарю наступит 12 февраля, это будет год Белой Металлической Коровы. Это добрый, светлый, долгожданный праздник почитания старших, символ обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий.



Фото: egov-buryatia.ru/minturizm

