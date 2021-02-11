Минздрав Бурятии рассказал о тактике лечения тяжелобольной новорожденной девочки

Прекращать сбор средств на лекарство еще рано: время работает против малышки



После многочисленных обращений Минздрав Бурятии дал пояснения по поводу лечения двухмесячной девочки Адисы. В министерстве рассказали, что приобретение препарата «Золгенсма» будет осуществляться за счет средств Президентского фонда «Круг добра», который сформирует список детей с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия» со всей России. Для этого необходимо минимум 2 месяца.



– Родители вправе не прекращать сбор средств на препарат «Золгенсма». Если они соберут денежные средства раньше, чем фонд приобретет лекарство, то фонд организует помощь при закупке данного препарата. А если препарат приобретается за счет средств фонда, то собранные средства родители могут направить в данный фонд в качестве пожертвования другим детям, – подчеркнули в Минздраве.



В сообщении сказано, что министерство приобретет первый курс препарата «Спинраза» до конца недели. Патогенетическая терапия «Спинразой» будет проводиться в условиях Детской республиканской клинической больницы до получения препарата «Золгенсма».



Ранее родители Адисы сообщили, что прекращать сбор средств на лечение, надеясь на поддержку фонда, еще рано, а болезнь прогрессирует.



– Президентский фонд «Круг добра» ещё не работает! Так что мы не можем надеяться на их помощь, так как время работает против нас, болезнь прогрессирует. Первый укол «Спинразы» планируется уже на этой неделе, «Спинраза» лишь приостановит прогресс заболевания, его нужно ставить каждый год пожизненно по 4 укола (1 укол – 6,3миллионов рублей), - сообщили они.



Напомним, у Адисы редкое генетическое заболевание – «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Единственное спасение – это один из самых дорогостоящих препаратов «Золгенсма». Инъекция препарата стоимостью 160 млн рублей останавливает болезнь и возвращает способность двигаться и дышать.



РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА:



Моб. Банк: 89503863174

Номер карты Сбербанк: 2202201346432905 Дарима Андреевна Г.

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счет в сбербанке Адисы: 40817810709167640548 Адиса Арсалановна Г.

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Сбербанк папа Адисы 4173 9800 2831 5014

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2202200830335574

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8 (902) 532-46-96

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ВТБ: 4893470460105726

Моб. Банк ВТБ: 89503863174 Дарима Андреевна Г.

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Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г.

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Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г.

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фото: pixabay.com После многочисленных обращений Минздрав Бурятии дал пояснения по поводу лечения двухмесячной девочки Адисы. В министерстве рассказали, что приобретение препарата «Золгенсма» будет осуществляться за счет средств Президентского фонда «Круг добра», который сформирует список детей с диагнозом «Спинальная мышечная атрофия» со всей России. Для этого необходимо минимум 2 месяца.– Родители вправе не прекращать сбор средств на препарат «Золгенсма». Если они соберут денежные средства раньше, чем фонд приобретет лекарство, то фонд организует помощь при закупке данного препарата. А если препарат приобретается за счет средств фонда, то собранные средства родители могут направить в данный фонд в качестве пожертвования другим детям, – подчеркнули в Минздраве.В сообщении сказано, что министерство приобретет первый курс препарата «Спинраза» до конца недели. Патогенетическая терапия «Спинразой» будет проводиться в условиях Детской республиканской клинической больницы до получения препарата «Золгенсма».Ранее родители Адисы сообщили, что прекращать сбор средств на лечение, надеясь на поддержку фонда, еще рано, а болезнь прогрессирует.– Президентский фонд «Круг добра» ещё не работает! Так что мы не можем надеяться на их помощь, так как время работает против нас, болезнь прогрессирует. Первый укол «Спинразы» планируется уже на этой неделе, «Спинраза» лишь приостановит прогресс заболевания, его нужно ставить каждый год пожизненно по 4 укола (1 укол – 6,3миллионов рублей), - сообщили они.Напомним, у Адисы редкое генетическое заболевание – «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Болезнь постепенно отнимает возможность двигаться, глотать и дышать, при этом, интеллект полностью сохраняется. Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Единственное спасение – это один из самых дорогостоящих препаратов «Золгенсма». Инъекция препарата стоимостью 160 млн рублей останавливает болезнь и возвращает способность двигаться и дышать.РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕВОДА:Моб. Банк: 89503863174Номер карты Сбербанк: 2202201346432905 Дарима Андреевна Г.счет в сбербанке Адисы: 40817810709167640548 Адиса Арсалановна Г.Сбербанк папа Адисы 4173 9800 2831 5014Моб.б 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич Г.Сбербанк дедушка Адисы2202200830335574Моб.банк8 (902) 532-46-96Андрей Анатольевич В.ВТБ: 4893470460105726Моб. Банк ВТБ: 89503863174 Дарима Андреевна Г.Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г.Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г.PayPal: garm_darima@mail.ru Дарима Гармаевафото: pixabay.com