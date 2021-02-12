Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил горожан с Сагаалганом

Дорогие земляки! Хүндэтэ нютагаархид!





От имени депутатов Улан-Удэнского городского Совета поздравляю вас с Сагаалганом – Новым годом по лунному календарю.

Наступивший год Белой Металлической Коровы второй год 12-летнего цикла по восточному календарю и уверен, что он принесет всем нам радость и удачу, порадует хорошими достижениями и переменами в жизни, принесет счастье в каждый дом. Ведь праздник символизирует пробуждение и обновление природы, духовное очищение и просветление человека, учит нас единству, согласию и миролюбию.Сагаалган – это и еще и глубокий по смыслу и содержанию праздник – он учит нас проявлять уважение к старшему поколению, чаще видеться с близкими нам людьми, быть терпимее друг к другу. Пользуясь случаем, от всей души хочу поздравить наших дорогих ветеранов и поблагодарить их за вклад, который они внесли в развитие города и родного края.Уверен, что добрые традиции и обычаи празднования Белого месяца помогут преодолеть все трудности и невзгоды, придадут нам необходимые силы для новых начинаний и свершений.Счастья, мира, крепкого здоровья!Хүндэтэ нютагаархид! Сагаан hараар, Сагаалганаар!Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Ч.В. Бальжинимаев