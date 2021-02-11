Комитет Народного Хурала рассмотрел вопрос о редакторе газет «Бурятия» и «Буряд Унэн»

Депутаты поддержали кандидатуру Дашидоржи Болотова на эту должность, отметив сложность состоявшегося конкурса



Комитет Народного Хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям поддержал кандидатуру Дашидоржи Болотова на должность главного редактора газет «Бурятия» и «Буряд Унэн», сообщили в пресс-службе парламента республики.



Депутатам профильного комитета кандидата представил руководитель администрации главы и правительства Бурятии Баир Цыренов. Он отметил, что Дашидоржи Болотов имеет большой опыт работы в средствах массовой информации - почти 20 лет - в газете «Буряад Унэн», ГТРК «Бурятия», ТК «Ариг Ус».



На вопрос депутатов о том, какой он видит перспективу развития газет, Дашидоржи Болотов ответил, что собирается «двигаться в сторону цифровых площадок». «Ни для кого не секрет, что люди сейчас получают информацию из интернета и социальных сетей. Поэтому необходимо наряду с печатной газетой развивать контент для наших интернет-площадок. Для этого необходимо привлекать smm-специалиста, редактора и журналиста. Мы не будем забывать и о наших преданных читателях, сохраним все традиции наших изданий», - сказал он.



Депутаты единогласно поддержали его кандидатуру. Как пояснил председатель комитета Аркадий Цыбиков, конкурс на вакантную должность был очень сложным. «Конкурс шел длительное время. Было несколько кандидатов на эту должность. Все очень достойные люди, настоящие профессионалы своего дела. Депутаты проводили собеседования с каждым из них, я лично встречался с каждым. Мы выдаем кредит доверия Дашидоржи Болотову с надеждой, что под руководством молодого, инициативного редактора газеты «Бурятия» и «Буряад Унэн» будут успешно развиваться», - подчеркнул он.



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