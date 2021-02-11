Глава Минздрава: у жителей Бурятии еще нет коллективного иммунитета от ковида

Поэтому сейчас очень важно вакцинировать граждан, отметила Евгения Лудупова





Депутаты комитета по социальной политике Хурала Бурятии заслушали на своем заседании министра здравоохранения РБ Евгению Лудупову. Она рассказывала об исполнении июльского постановления парламента об охране здоровья граждан в условиях коронавирусной инфекции и мерах по противодействию ее распространению.

Речь в частности шла о выплатах медикам, вакцинировании населения, строительстве новой инфекционной больницы. По словам Евгении Лудуповой, для строительства здания, рассчитанного на 200 коек, уже определен участок земли в 12 гектаров в районе 148 квартала, готовится проектно-сметная документация.Выслушав доклад, депутаты задали ряд вопросов. Так зампред комитета Светлана Будаева поинтересовалась, как обстоит дело с модернизацией инфекционной службы.- В два раза уменьшилось количество врачей этого профиля. Что предлагает минздрав России, чтобы восстановить службу? – спросила депутат.По словам министра, планируется увеличить количество врачей, направляемых в ординатуру по этой специальности, предусматриваются и другие меры их поддержки.О работе медиков в период пандемии высказался депутат Андреян Зыбынов.- Когда по инициативе нашего комитета вопрос по COVID-19 был вынесен на пленарное заседание в июле, мы и не догадывались тогда, какое развитие событий нас ожидает, - отметил парламентарий. - Участие Народного Хурала и нашего комитета позволило в какой-то степени проработать программу мер, с которыми в целом министерство здравоохранения успешно справилось. Были, конечно, вопросы. Пройден очень непростой путь, мы потеряли людей, к сожалению. Возможно, потери могли бы быть и выше с учетом того, что задача решалась впервые. Думаю, что точка еще не поставлена, но ситуация сегодня принципиально отличается от того, что было в октябре.Андриян Зыбынов также поинтересовался, сформировался ли в Бурятии коллективный иммунитет? Евгения Лудупова ответила, что по данным Роспотребнадзора России в республике коллективный иммунитет пока не сформирован, поэтому сейчас очень важно проведение вакцинации. Она проходит в Бурятии с февраля и носит добровольный характер. На сегодняшний день привито почти 19 тысяч человек. В приоритете - лица пожилого возраста, люди с хроническими заболеваниями и педагоги. Пока жителей республики прививают вакциной «Спутник V», сделана заявка и на вакцину от «Вектора».Председатель комитета Игорь Марковец подчеркнул, что эффективность вакцины «Спутник V» подтверждена в мире и необходимость вакцинации нельзя переоценить. Парламентарий заверил, что комитет продолжит работу по мерам противодействия коронавирусной инфекции.Фото: «Номер один»