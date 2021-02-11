В Улан-Удэ почти 2000 горожан воспользовались услугами ковидного такси



С начала 2021 года 16 автомобилей продолжают работать без выходных

Более двух тысяч улан-удэнцев воспользовались услугами ковидного такси с начала 2021 года. Горожан на компьютерную томографию или госпитализацию развозят на 16-ти автомобилях, оборудованных плотными перегородками между водителем и задними пассажирскими местами. Как сообщают в мэрии, таксисты работают по графику с 08.00 до 23.00 без выходных дней.

– Заявки на перевозку поступают от врачей в Минздрав Бурятии с указанием времени и даты приема пациентов. Затем все заявки перенаправляются в ЕДДС. Диспетчер службы закрепляет машины и контролирует исполнение заявки, – отметили в сообщении.

Сейчас муниципальный контракт на общую сумму 8,8 миллионов рублей заключен Комитетом по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству Администрацией Улан-Удэ с ООО «Вип Авто».

– Все водители обеспечены халатами, масками, перчатками и индивидуальными дезинфицирующими средствами, – добавили в мэрии.

Кроме того, специальную обработку транспорта производит ООО «Биофарм» три раза в день: перед выходом на рейс в 08:00, во время обеда в 13:00 и в конце рабочего дня. Тестирование водителей на COVID-19 проводится каждые 10 дней.

фото: Администрация Улан-Удэ