Монголия направляет 10 трлн тугриков на восстановление экономики после пандемии

Суть политики нового правительства – создание рабочих мест, а не социальное обеспечение



Правительство Монголии утвердило план по защите здоровья населения и восстановлению экономики на общую сумму 10 триллионов тугриков (около 259 млрд рублей), сообщает



В начале своего выступления он отметил: «В реализации этого документа нам придется несладко, а наоборот горько, придется принимать тяжелые решения. Этот план будет не по душе каждому. Суть политики правительства – это создание рабочих мест, а не социальное обеспечение. Лучший способ поддержки граждан - это гарантированная хорошо оплачиваемая работа. Большая часть плана сосредоточена на создании рабочих мест».



«На сегодняшний день экономика Монголии сократилась на 6 процентов, а ВВП страны на 12 процентов. В результате остаток ценных бумаг Центрального банка достиг 7,9 трлн тугриков. Другими словами, коммерческие банки вкладывают все свои денежные средства в резервный фонд, не выдавая кредиты. Тем самым, поток денежных средств прекратился, количество рабочих мест сократилось, и ситуация экономики ухудшилась», - говорится в обращении премьера.



Согласно данным исследования ученых, с начала вспышки коронавирусной пандемии в Монголии количество рабочих мест сократилось на 68,9 тысячи. Если этот комплексный план не будет реализован, то мы вовсе потеряем 130 тысяч рабочих мест, считают ученые.



Л.Оюун-Эрдэнэ напомнил о невозможности продолжения прежней социальной политики и подчеркнул необходимость перехода к совершенно новой форме жизни в условиях пандемии. При этом он подчеркнул, что важна новая политика, новое начало и сотрудничество, призвав не сдаваться и продолжать борьбу с пандемией.







Фото: montsame.mn Правительство Монголии утвердило план по защите здоровья населения и восстановлению экономики на общую сумму 10 триллионов тугриков (около 259 млрд рублей), сообщает МОНЦАМЭ . По словам премьер-министра Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ, новому правительству с момента его формирования пришлось трудиться над разработкой этого документа в течение двух недель. Он подчеркнул, что план будет реализован в сотрудничестве с ВГХ (парламентом) и Центральным банком.В начале своего выступления он отметил: «В реализации этого документа нам придется несладко, а наоборот горько, придется принимать тяжелые решения. Этот план будет не по душе каждому. Суть политики правительства – это создание рабочих мест, а не социальное обеспечение. Лучший способ поддержки граждан - это гарантированная хорошо оплачиваемая работа. Большая часть плана сосредоточена на создании рабочих мест».«На сегодняшний день экономика Монголии сократилась на 6 процентов, а ВВП страны на 12 процентов. В результате остаток ценных бумаг Центрального банка достиг 7,9 трлн тугриков. Другими словами, коммерческие банки вкладывают все свои денежные средства в резервный фонд, не выдавая кредиты. Тем самым, поток денежных средств прекратился, количество рабочих мест сократилось, и ситуация экономики ухудшилась», - говорится в обращении премьера.Согласно данным исследования ученых, с начала вспышки коронавирусной пандемии в Монголии количество рабочих мест сократилось на 68,9 тысячи. Если этот комплексный план не будет реализован, то мы вовсе потеряем 130 тысяч рабочих мест, считают ученые.Л.Оюун-Эрдэнэ напомнил о невозможности продолжения прежней социальной политики и подчеркнул необходимость перехода к совершенно новой форме жизни в условиях пандемии. При этом он подчеркнул, что важна новая политика, новое начало и сотрудничество, призвав не сдаваться и продолжать борьбу с пандемией. Как сообщал «Номер один», Великий государственный хурал (парламент) Монголии большинством голосов утвердил Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ на пост премьер-министра 27 января.За его кандидатуру проголосовали 87,9% присутствовавших депутатов. Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ занимал должность управляющего делами ушедшего в отставку правительства. Он родился в 1980 году, что делает его одним из самых молодых глав правительства Монголии. Новый премьер получил образование в сфере журналистики, политологии и юриспруденции, проходил обучение в США. В 2016 году он стал депутатом монгольского парламента.Фото: montsame.mn