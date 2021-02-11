В России зимуют около 100 тысяч монгольских дзеренов

В 2020 году в Забайкалье учтено около 32 тысяч этих редких «краснокнижных» антилоп



Из Монголии в Россию на зимовку пришло около ста тысяч дзеренов. Эта цифра оглашена на заседании секции экспертов по сохранению и восстановлению дзерена Рабочей группы по вопросам сохранения и восстановления отдельных редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира в РФ, сообщает минприроды РФ.



Согласно итогам общего учета численности дзерена, проведенного одновременно проведен в июне 2020 года на территории России и Монголии, среднее значение общемировой численности вида было оценено в 2 300 000 особей. При этом на территории России в этот период (до начала сезона размножения) было учтено около 32 000 особей.



По оценке ведущего научного сотрудника государственного заповедника «Даурский» (Забайкальский край) Вадима Кирилюка, стотысячный прирост особей, пришедших на зимовку, в среднем соответствует количеству мигрирующих дзеренов в аналогичные периоды времени в течение последних двух лет. Однако в связи с климатическими особенностями этого года животные зашли на территорию России на полтора месяца позже. Этот фактор положительно скажется на состоянии пастбищ, которые подвергнутся меньшей нагрузке.



В ходе встречи также было отмечено, что всплеск миграционной активности вида связан с несколькими факторами. В последние два сезона после миграции дзерены оставались на лето на территории нашей страны. Частично это связано с засухой и перевыпасом в Монголии, частично – с тем, что на одном из участков границы существуют инженерно-технические сооружения, которые действуют как клапан и мешают свободной миграции и возвращению мигрирующей части популяции на территорию Монголии.



Кроме того, в рамках заседания эксперты рассмотрели и проанализировали информацию о ходе реализации мероприятий «Дорожной карты» по сохранению и восстановлению дзерена, которую представила заместитель директора ФГБУ «Информационно-аналитический центр поддержки заповедного дела», заместитель руководителя секции экспертов Ольга Кревер. Она проинформировала участников совещания о том, что в течение 2021 года будут разработаны и утверждены методические рекомендации по организации и проведению учета монгольского дзерена в РФ.



Напомним, дзерен входит в число приоритетных видов федерального проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экологического туризма» нацпроекта «Экология».



Монгольский дзерен (дзерен) (Procapra gutturosa Pallas, 1777) - один из двух представителей антилоп, обитающих в России. Дзерен занесен в Красную книгу России со статусом «исчезающий». Вид занесен в действующие Красные книги регионов РФ, на территории которых он обитает или обитал в прошлом веке. Особую роль в сохранении дзерена на территории РФ играют заповедники федерального значения «Даурский» и «Сохондинский», заказники федерального значения «Долина дзерена» и «Цасучейский бор», заказники регионального значения «Агинская степь» и «Горная степь».



Фото: daurzapoved.com