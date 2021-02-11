В Бурятии оскандалившиеся с розыгрышем блогеры попытались реабилитироваться

Деньги, предназначенные победителю гива, они передали на лечение девочки
Сегодня стало известно, что улан-удэнские блогеры передали 1,3 миллиона рублей на лечение двухмесячной девочки Адисы с тяжелым диагнозом «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». На своей странице в соцсети блогер Чимит Жамьянов опубликовал видео, где совместно с другими участниками конкурса «Доброгив 03» он навестил семью девочки и передали им деньги.
– Друзья, наша эпопея с розыгрышем квартиры подошла к концу. И на наш взгляд – к самому логичному концу из всех возможных. Сумма в размере 1 300 000 рублей, которые нам, блогерам, передали организаторы «Доброгива», передана родителям девочки Адисы, – написал Чимит Жамьянов.
Для многих пользователей соцсетей заявление блогеров стало неожиданным и вызвало бурю обсуждений. Некоторые хвалят их поступок, другие находят в нем подвох.
– Лариса молодец! Достойный поступок. Вот только какую квартиру они хотели купить на 1,3 миллионов рублей? – задается вопросом пользователь в сообществе «Весь Улан-Удэ».
– Странная благотворительность за счёт будущего победителя. Если хотели помочь, отдайте свои, а победитель уж сам бы решил, что делать с выигрышем, – комментирует другой пользователь.
– Выкрутились, ну и ладно. Главное, что итог хороший. Меня только один вопрос мучает, где тот таинственный первый победитель, который как ни в чем не бывало запросто отдал свой приз в 1,3 миллион рублей, благодаря чему теперь денежные средства перейдут Адисе. А был ли мальчик? – задает вопрос еще один комментатор.
Напомним, блогеры Лариса Иринцеева, Саян Галсандоржиев и Чимит Гармаев ранее угодили в скандал с розыгрышем квартиры в социальной сети Инстаграм. Конкурс должен был состояться под конец 2020 года, победителю было предложено в качестве выигрыша выбрать квартиру или денежную сумму. Однако он прошел явно не так, как ожидали его участники. Организатор Тамир Намсараев, сославшись на то, что второму организатору Татьяне Николаевой стало внезапно плохо, перенес проведение розыгрыша на час вперед. При этом на мероприятие не были приглашены блогеры, которые могли бы обеспечить его честность и непредвзятость. По словам зрителей и участников, розыгрыш прошел скомкано.
Спустя время появилось видео, в котором блогеры Иринцеева, Жамьянов и Галсандоржиев попытались объяснить, почему получилось так, как получилось и поделились тем, что в какой-то мере тоже чувствуют себя обманутыми. Кроме того, страница «Доброгива 03» была полностью зачищена. Выигравший же квартиру парень удалился из соцсетей.
фото: скрин видео
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