В Бурятии убийство бомжа раскрыто благодаря тому, что его подозревали в краже

Бродягу убили в садовом товариществе по пьянке, а тело сбросили в выгребную яму туалета



В Бурятии 10 февраля в выгребной яме туалета на одном из участков в пригородном садовом товариществе обнаружено тело 30-летнего мужчины с колото-резаными ранениями грудной клетки. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство), сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний местный житель, с которым потерпевший до происшествия распивал спиртные напитки, а затем поссорился. В ходе проведенного допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах происшествия. На основании собранных в ходе первоначальных следственных действий доказательств ему предъявлено обвинение.



По данным следствия, в конце ноября 2020 года в вечернее время обвиняемый в садовом товариществе «Надежда-5» распивал спиртные напитки в доме у местного жителя в компании знакомых. Во время застолья между мужчиной и одним из собутыльников из-за давнего конфликта на почве ревности произошла ссора, переросшая в потасовку. В ходе нее злоумышленник схватил с тумбочки нож и нанес им два удара в грудную клетку противнику. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.



Обвиняемый с хозяином дома положили покойного в ковер, отнесли его тело к туалету на улице и скинули в выгребную яму, забросав сверху различным мусором. Больше двух месяцев о преступлении никто посторонний не знал, так как потерпевший занимался бродяжничеством, и родственники с заявлением об его исчезновении в правоохранительные органы не обращались.



В то же время он привлекался органами дознания к уголовной ответственности за кражу, именно в рамках этого уголовного дела после внезапного исчезновения начались его поиски. Сотрудники уголовного розыска полиции выяснили, что мужчина мог находиться у знакомых на территории садового товарищества, приехали по указанному адресу и во время опроса хозяев дома узнали от них о совершенном преступлении, а после обнаружили тело пропавшего мужчины.



В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде содержания под стражей. Ведется следствие.



Фото: buryatia.sledcom.ru

