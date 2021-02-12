Число заболевших коронавирусом жителей Бурятии перевалило за 32 тысячи

За прошедшие сутки умер еще один больной





По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 12 февраля в республике зарегистрировано 32 086 (+108) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Всего выздоровели от COVID-19 – 29585 (+124) человек. Круг контактных лиц составляет 1943 человек.В стационарах получают лечение 826 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 578. В отделениях реанимации находится 82 пациента (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 35 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1452 койки, занято – 826, свободно – 626 коек. Занятость коечного фонда составляет 56,9%. Амбулаторное лечение проходят 988 пациентов с COVID-19.За сутки от коронавируса умер еще один человек, общее число смертей достигло 687.Фото: pixabay.com