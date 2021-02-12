12.02.2021
Число заболевших коронавирусом жителей Бурятии перевалило за 32 тысячи

Число заболевших коронавирусом жителей Бурятии перевалило за 32 тысячи

За прошедшие сутки умер еще один больной

По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 12 февраля в республике зарегистрировано 32 086 (+108) лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19.

Всего выздоровели от COVID-19 – 29585 (+124) человек. Круг контактных лиц составляет 1943 человек.

В стационарах получают лечение 826 пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 578. В отделениях реанимации находится 82 пациента (из них старше 65 лет – 50), на ИВЛ 35 пациентов (из них старше 65 – 28), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 16.

В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1452 койки, занято – 826, свободно – 626 коек. Занятость коечного фонда составляет 56,9%. Амбулаторное лечение проходят 988 пациентов с COVID-19.

За сутки от коронавируса умер еще один человек, общее число смертей достигло 687.

Фото: pixabay.com
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