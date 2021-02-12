В Бурятии железнодорожники поздравили автомобилистов с Сагаалганом

Акция прошла на переездах, чтобы привлечь внимание к проблеме ДТП в местах пересечения автотрасс с железной дорогой
Совместная профилактическая акция железнодорожников и сотрудников ГИБДД состоялась сегодня, 12 февраля, на переезде в поселке Саратовка Тарбагатайского района Бурятии. Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблеме ДТП в местах пересечения с железной дорогой, сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Организаторы акции поздравили водителей с наступлением Нового года по лунному календарю, а также напомнили автомобилистам о последствиях халатности и несоблюдения правил дорожного движения в местах пересечения автомобильных дорог со стальной магистралью. В завершении профилактической беседы водителям были вручены памятки о безопасности движения.
Добавим, что с начала года на переездах Восточно-Сибирской железной дороги произошло два ДТП, в которых пострадал один человек. Более двух десятков водителей были привлечены к ответственности по фактам нарушений ПДД на переездах.
ВСЖД в очередной раз призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожного полотна, не подвергать опасности свою жизнь и жизни работников и пассажиров поездов.
Фото: ВСЖД
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