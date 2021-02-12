В Бурятии школьницу наградили за спасение детей на пожаре

Рискуя жизнью, она вытащила из горящего дома брата и сестру





Сотрудники Следственного комитета Бурятии посетили школу, где обучается 14-летняя девочка, спасшая двух детей на пожаре. В торжественной обстановке, в присутствии ее одноклассников и учителей, следователи вручили юной героине награду - ведомственную медаль «Доблесть и отвага».

Как рассказали в пресс-службе ведомства, происшествие случилось утром 2 апреля 2020 года в селе Енгорбой Закаменского района. Местная жительница затопила печь в доме, затем вышла в огород и стала заниматься хозяйством. Внутри остались спать трое детей. Через некоторое время в жилище от печи произошло возгорание. Женщина увидела, что из входной двери идет дым, забежала внутрь и стала звать детей.Ее старшая 14-летняя дочь Ксения, обнаружив пожар, вынесла из горящего дома на руках младшего брата и передала его матери. Затем девочка, несмотря на угрозу для собственной жизни, вернулась в дом, откуда пыталась вывести сестру, но путь к двери уже был отрезан огнем. Тогда Ксения, не растерявшись, прошла к окну и через проем передала сестру матери, после чего сама выбралась на улицу. В результате пожара никто из детей не пострадал.После этого случая руководитель следственного управления в рамках ежегодной патриотической инициативы Следственного комитета «Юные герои» направил в центральный аппарат ведомства представление с просьбой о награждении отважной школьницы. Председатель Следственного комитета России отметил мужество, самоотверженность и отвагу девочки и наградил ее.Фото: Следственный комитет Бурятии