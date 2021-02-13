В Бурятии на пожаре погибли два человека

Трагедия произошла накануне вечером в селе Верхняя Иволга Иволгинского района



В Бурятии накануне в 20:30 местного времени на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме в селе Верхняя Иволга. Спустя 13 минут пожарные прибыли к месту вызова и приступили к тушению, сообщили в республиканском главке МЧС.



Пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра.



В ходе обследования жилых помещений были обнаружены тела 69-летнего мужчины и 67-летней женщины.



Причина пожара и обстоятельства гибели двух человек устанавливаются. Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.



Фото: 03.mchs.gov.ru

