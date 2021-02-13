В Бурятии на пожаре погибли два человека

Трагедия произошла накануне вечером в селе Верхняя Иволга Иволгинского района
В Бурятии накануне в 20:30 местного времени на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме в селе Верхняя Иволга. Спустя 13 минут пожарные прибыли к месту вызова и приступили к тушению, сообщили в республиканском главке МЧС.
Пожар был ликвидирован на площади 2 квадратных метра.
В ходе обследования жилых помещений были обнаружены тела 69-летнего мужчины и 67-летней женщины.
Причина пожара и обстоятельства гибели двух человек устанавливаются. Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем при курении.
Фото: 03.mchs.gov.ru
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