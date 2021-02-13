В Бурятии перед судом предстанет ОПГ «черных» лесорубов

Ее членам инкриминируется десять незаконных рубок лесных насаждений

В прокуратуре Бурятии утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семи жителей Еравнинского района, четверо из которых – участники организованной группы. Они обвиняются в совершении десяти преступлений – «незаконных рубок лесных насаждений, совершенных организованной группой в крупном и особо крупном размере», сообщили в надзорном органе. По версии следствия, преступную группу организовал житель Еравнинского района, который занимался легальной лесозаготовительной деятельностью. Он возложил на себя обязанности по руководству преступлениями, обеспечению группы бензопилами, автотранспортом и тракторной техникой, организации беспрепятственного вывоза и сбыта незаконно заготовленной древесины под прикрытием законной деятельности, а также по распределению полученной прибыли. Обещая денежное вознаграждение, он вовлек в состав организованной группы троих земляков, которые искали места для вырубки леса, вели валку деревьев, их первичную обработку и транспортировку. К совершению двух преступлений члены группы привлеки других троих жителей района, обладающих навыками заготовки древесины. Деятельность ОПГ пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками республиканских управления ФСБ и министерства внутренних дел. В отношении ее руководителя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Преступными действиями причинен ущерб лесному фонду РФ в размере свыше 2,4 миллиона рублей. Для его возмещения судом по ходатайству следствия наложен арест на принадлежащие организатору преступной группы автомашины, самоходную технику и иное имущество стоимостью более 2 миллионов рублей. Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Еравнинский районный суд республики. Наиболее строгим наказанием за перечисленные преступления является лишение свободы на срок до семи лет. Фото: МВД по Бурятии