В Бурятии продолжается медленное «отступление» COVID-19

Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 32 191



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 32 191. Это на 105 случаев больше, чем было в пятницу, 54% (17 047) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 688 человек, один - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 105 новых случаев коронавируса: 85 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 1 839 человек.



В стационарах получают лечение 820 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 581. В отделениях реанимации находится 81 пациент (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 36 пациентов (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 19.



Амбулаторное лечение проходят 972 пациента с COVID-19, наблюдается 184 человека.



Всего выздоровели от коронавируса 29 711 (+126) человек. Дополнительно снято с наблюдения 56 пациентов.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 452 койки, занято – 820, свободно – 632 койки. Занятость коечного фонда составляет 56,5%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 928 человек, с нарастающим итогом – 817 521 человек



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