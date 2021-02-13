Мошенник похитил у жительницы Улан-Удэ почти 2 млн рублей

За минувшие сутки в полиции Октябрьского района города зарегистрировано три случая мошенничеств



В Улан-Удэ за минувшие сутки в Октябрьский отдел полиции города обратились трое местных жителей с заявлениями о хищении денег с банковских счетов и при покупке на он-лайн платформе, сообщили в республиканском МВД.



Так, 33-летней горожанке поступил звонок от якобы сотрудника банка. Злоумышленник убедил женщину, что совершена попытка списания денежных средств с ее банковского счета и необходимо принять меры по защите сбережений и перевода их на, якобы, безопасный счет. Для проведения этих операций лже-сотрудник банка убедил улан-удэнку сообщить ему номер банковской карты и защитный код, указанный на оборотной стороне карты. В результате злоумышленник завладел 1,9 миллиона рублей.



В другом случае 48-летний горожанин решил приобрести сотовый телефон на одном из сайтов, имевшем сходство с сайтом одной из федеральных компаний – продавца техники. Мужчина ввел данные карты и защитный код. Ущерб составил более 16 тысяч рублей.



А 28-летний местный житель решил приобрести игровую приставку на популярном интернет-сайте объявлений. Найдя подходящий вариант, пострадавший стал переписываться с потенциальным продавцом в одном из мессенджеров. Обсудив сделку, молодой человек перевел лже-продавцу 28 тысяч рублей. Поняв, что его обманули, улан-удэнец обратился в полицию.



По всем фактам возбуждены уголовные дела, проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности, местонахождения злоумышленников и их задержания.



Полиция Бурятии напоминает:



- сообщая реквизиты и защитный код банковской код третьим лицам, Вы рискуете лишиться своих сбережений. В случае поступления звонков от якобы сотрудников банка, необходимо прекратить разговор и самостоятельно позвонить на телефон, указанный на оборотной стороне Вашей банковской карты. Важно помнить, что сотрудники банка не запрашивают указанные сведения у своих клиентов;



- при осуществлении покупок в интернете на сайтах компаний необходимо убедиться, что Вы находитесь именно на реальном сайте продавца. Заходите на сайты компаний, которые достоверно известны Вам. Обращайте внимание на ссылки сайтов: соответствуют ли они официальному сайту компании. Также стоит пользоваться официальным приложением компании;

- при покупках на он-лайн платформах объявлений необходимо вести переписку только на самом сайте или в официальном приложении. Старайтесь проверять продавца на предмет уже совершенных сделок и отзывов покупателей о совершенных сделках с ним.



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