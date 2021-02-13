Вертолеты производства У-УАЗ покоряют Арктику

Налет созданных Ростехом «арктических» Ми-8АМТШ-ВА превысил 2500 часов



Общий налет вертолетов Ми-8АМТШ-ВА производства Улан-Удэнского авиационного завода холдинга «Вертолеты России» превысил 2500 часов. Машины выполняют задачи арктической группировки войск Министерства обороны РФ по транспортно-десантному обеспечению, мониторингу заданных зон ответственности, поисково-спасательному обеспечению в районах Крайнего Севера, сообщила пресс-служба У-УАЗ.



«На боевом дежурстве ВКС и авиации ВМФ Министерства обороны состоит несколько «арктических» вертолетов Ми-8АМТШ-ВА. Вертолеты неоднократно были задействованы для выполнения операций в районах Якутии, Чукотского автономного округа, а также Камчатского края. В ходе эксплуатации вертолеты показали себя исключительно как надежные и неприхотливые машины, подтвердившие свои уникальные возможности в автономном базировании до 30 дней, при экстремально низких температурах», – рассказал индустриальный директор авиационного кластера госкорпорации Ростех Анатолий Сердюков.



Вертолеты Ми-8АМТШ-ВА осуществляют полеты на большие расстояния между точками базирования, над обширной водной поверхностью, местностью без ориентиров, в условиях полярной ночи, при возможном пропадании спутниковых сигналов и неустойчивой радиосвязи.



Вертолет Ми-8АМТШ-ВА был создан специально для эксплуатации в северных регионах страны с учетом возрастающей потребности в обеспечении государственных интересов в регионах Арктики и Крайнего Севера. В числе главных особенностей конструкции Ми-8АМТШ-ВА – наличие уникальной системы подогрева агрегатов маслосистемы и трансмиссии, благодаря которой при температурах до минус 60 °С возможен оперативный запуск двигателей вертолета.



Серийное производство вертолета Ми-8АМТШ-ВА на Улан-Удэнском авиационном заводе началось в 2015 году. В настоящее время с учетом наработок и опыта эксплуатации вертолета Ми-8АМТШ-ВА создан первый вертолет Ми-8АМТ гражданского назначения с аналогичным набором опционального оборудования для применения в условиях Арктики.



Фото: rostec.ru

