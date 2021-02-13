Бурятия на втором месте в России по снижению объема незаконной рубки леса

Одним из факторов этого стали закупки лесопатрульной техники и повышение прозрачности отрасли



В 2020 году положительная динамика по снижению объемов выявленной незаконной рубки леса по сравнению с предыдущим годом отмечена в 47 регионах России, сообщила пресс-служба минприроды РФ.



Наиболее существенно объемы нелегально заготовленной древесины снизились в Архангельской области (на 55,2 тысячи кубометров), в Бурятии (на 47,1 тысячи кубометров), Забайкальском крае (на 41,5 тысячи кубометров), Иркутской области (на 26,5 тысячи кубометров), Пермском крае (18,2 тысячи кубометров). В лидерах по этому показателю также Сахалинская, Кемеровская и Ярославская области, Еврейская автономная область и республика Марий Эл.



Всего за 2020 год на землях лесного фонда выявлено 15,3 тысячи фактов незаконной рубки лесных насаждений общим объемом 1,1 миллиона кубометров. Это 0,5% от легальной заготовки древесины, которая составила в прошедшем году 217 миллионов кубометров.



По сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество фактов выявленной незаконной рубки увеличилось в 2020 году на 3%, при этом объем по стране снизился на 4%.



Повысить оперативность выявления и пресечения незаконных рубок позволили проведенные в 2020 году закупки лесопатрульной техники. Средний по стране объем одного случая незаконной рубки сократился на 8% - с 80 до 74 кубометра. По фактам выявленных незаконных рубок, имеющих признаки уголовного преступления, в правоохранительные органы направлено 13 тысяч материалов.



Напомним, 4 февраля 2021 года вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования правового регулирования лесных отношений». Он направлен, в том числе, на повышение прозрачности лесозаготовки и реализации древесины. Закон был подготовлен в рамках утвержденного правительством РФ плана мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, в развитие поручений президента России Владимира Путина. С 1 июля 2021 года заработает модернизированная ЛесЕГАИС, которая позволит исключить «серый оборот» древесины, проследить весь ее путь от заготовки до места переработки или реализации на экспорт, и тем самым усовершенствовать контроль за оборотом древесины.



Фото: mnr.gov.ru



