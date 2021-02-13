Улан-Батор отмечает Цагаан сар строгим карантином

Движение транспорта и людей в городе ограничено на 90 процентов



Улан-Батор третий день подряд пустынен. С 11 февраля (с 6 часов утра по местному времени) в столице Монголии введен режим всеобщей повышенной готовности или строгий карантин. Движение транспорта и людей в городе ограничено на 90 процентов. Это уже третий строгий карантин в городе, сообщает



В течение 12-дневного карантина к работе допускаются стратегические предприятия и службы 14 отраслей и направлений.



Также власти отменили празднование Цагаан сар - Нового года по лунному календарю. В этом году для монголов он наступил 12 февраля, но из-за внутренней вспышки коронавируса Монголия уже второй год не отмечает этот традиционный праздник. Как и в прошлом году, горожане и жители провинций будут отмечать этот праздник дома в узком кругу. Все мероприятия, посвященные празднованию Цагаан сар, отменены.



В период карантина проходит акция «Одна квартира - один тест», целью которой является выявление и изоляция людей, имевших прямой и косвенный контакт с больными коронавирусом. Ежедневно в тестировании на COVID-19 будут участвовать 35-40 тысяч человек. Как заявил глава пресс-службы правительства Ц.Ганзориг: «В рамках работы «Одна дверь - один тест» ПЦР-тест на коронавирус прошли за прошедшие два дня 91 тысяча семей. В ходе двухдневного наблюдения за инфицированными выявлено четыре зараженных среди контактировавших с больными.



Общее число официально зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в Монголии составляет 2 207 человек. Из них 76 процентов или 1 818 человек уже выздоровели от коронавируса и в настоящее время стационарно лечатся 568 пациентов от коронавируса.



Фото: montsame.mn Улан-Батор третий день подряд пустынен. С 11 февраля (с 6 часов утра по местному времени) в столице Монголии введен режим всеобщей повышенной готовности или строгий карантин. Движение транспорта и людей в городе ограничено на 90 процентов. Это уже третий строгий карантин в городе, сообщает МОНЦАМЭ В течение 12-дневного карантина к работе допускаются стратегические предприятия и службы 14 отраслей и направлений.Также власти отменили празднование Цагаан сар - Нового года по лунному календарю. В этом году для монголов он наступил 12 февраля, но из-за внутренней вспышки коронавируса Монголия уже второй год не отмечает этот традиционный праздник. Как и в прошлом году, горожане и жители провинций будут отмечать этот праздник дома в узком кругу. Все мероприятия, посвященные празднованию Цагаан сар, отменены.В период карантина проходит акция «Одна квартира - один тест», целью которой является выявление и изоляция людей, имевших прямой и косвенный контакт с больными коронавирусом. Ежедневно в тестировании на COVID-19 будут участвовать 35-40 тысяч человек. Как заявил глава пресс-службы правительства Ц.Ганзориг: «В рамках работы «Одна дверь - один тест» ПЦР-тест на коронавирус прошли за прошедшие два дня 91 тысяча семей. В ходе двухдневного наблюдения за инфицированными выявлено четыре зараженных среди контактировавших с больными.Общее число официально зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 в Монголии составляет 2 207 человек. Из них 76 процентов или 1 818 человек уже выздоровели от коронавируса и в настоящее время стационарно лечатся 568 пациентов от коронавируса.Фото: montsame.mn