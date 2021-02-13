В Бурятии устанавливают причины гибели четы пенсионеров на пожаре

Причиной трагического инцидент в селе Верхняя Иволга могла стать неосторожность при курении
В Бурятии накануне вечером в одном из деревянных домов в селе Верхняя Иволга произошло возгорание. Как информировал «Номер один», при тушении пожара внутри обнаружены тела мужчины и женщины, 68 и 64 лет. По этому факту проводится доследственная проверка, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.
По предварительным данным, пенсионеры проживали в своем доме вместе с внуком. Женщина из-за болезни не вставала с кровати. Она часто курила, пепельница находилась рядом с постелью. Вечером 12 января внук ушел гулять, а когда вернулся обратно, увидел в доме густой дым. С улицы он разбил окна, но из-за огня и дыма попасть внутрь не смог, и сразу вызвал пожарных.
Спасти пенсионеров не удалось, они погибли в результате отравления продуктами горения. При осмотре места происшествия установлено, что очаг находился возле кровати женщины. Не исключено, что возгорание возникло из-за неосторожности при курении.
По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.
Фото: pixabay.com
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?