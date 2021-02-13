Бурятия вошла в число лидеров в ДФО по поддержке предпринимателей

Республика заняла второе место в округе с ростом поддержки бизнеса в 5,8 раза до 732 млн рублей



Бурятия вошла в список лидеров на Дальнем Востоке по динамике роста финансовой поддержки с привлечением гарантий АО «Корпорация «МСП» в 2020 году. Республика заняла второе место в округе с увеличением поддержки бизнеса в 5,8 раза - с 125 миллионов рублей в 2019 году до 731,9 миллиона рублей в прошлом году.



На первом месте по динамике роста финансовой поддержки предпринимателей - Амурская область (рост в 7,5 раза - с 76 миллионов рублей до 570,2 миллиона рублей), на третьем - Забайкальский край (рост в 4,5 раза - с 208,6 миллиона рублей до 934,5 миллиона рублей).



Результаты оглашены на окружном совещании по подведению итогов совместной работы с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления регионов Дальневосточного федерального округа по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса за 2020 год, сообщили в пресс-службе правительства республики



Опытом получения поддержки со стороны федеральных институтов развития поделилась финансовый директор ООО «Буян» Елена Ангапова. Предприятие под гарантию АО «Корпорация «МСП» и поручительство Гарантийного фонда Бурятии получило кредит в АО «МСП Банк» по программе минсельхоза РФ в размере 50 миллионов рублей на шесть лет под 5% годовых. Цель кредита - увеличение поголовья стада крупного рогатого скота. Помимо финансовой поддержки предприятию оказана и имущественная поддержка. В частности, для реализации проекта выделен земельный участок. Также предприниматель отметила, что в целях развития бизнеса заинтересована в получении льготной лизинговой поддержки и поэтому продолжит взаимодействие с АО «Корпорация «МСП».



Консолидированный объем финансовой поддержки в ДФО в рамках Национальной гарантийной системы в прошлом году превысил 43,6 миллиарда рублей, что на 9,3 миллиарда рублей больше показателя 2019 года.



Такие темпы роста показателей стали возможными, в том числе, благодаря системной совместной работе органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и АО «Корпорация «МСП» по поиску и сопровождению инвестиционных проектов малого и среднего бизнеса.



Фото: egov-buryatia.ru



