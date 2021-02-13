Служебные романы мешают работе

Особенно, если речь идет об отношениях между руководителем и подчиненным



Сюжет популярной советской кинокомедии Эльдара Рязанова «Служебный роман» о любви начальника и подчиненного имел счастливый финал. Может ли такое повториться в эпоху рынка? Вопрос открытый, но совершенно точно - сейчас больше половины работодателей (51%) уверены, что служебные романы между коллегами мешают работе. Это выяснил портал



Если же речь идет о романтических отношениях между руководителями и подчиненными, то в их негативном влиянии на общее дело убеждены почти две трети менеджеров по персоналу (65%). Из-за возникновения романтических отношений зачастую нарушается привычная корпоративная иерархия, что может отразиться на принятии значимых бизнес-решений, делятся наблюдениями опрошенные. Не редкостью являются и ситуации, когда следствием служебного романа является потеря для компании одного из сотрудников, решившего уволиться, чтобы не быть объектом сплетен.



В том, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу, уверен каждый четвертый работодатель (24%). Заметно реже так говорят о служебных романах между руководителями и подчиненными (13%). При этом лишь 7% работодателей считают, что служебные романы между коллегами помогают работе, 6% опрошенных разделяют такую позицию и в отношении романтических союзов между начальниками и подчиненными.



Экономически активные россияне относятся к служебным романам в целом чуть менее негативно, чем работодатели. В том, что связь между коллегами мешает работе, убеждены 45% опрошенных. Чаще так думают женщины (50% против 42% среди мужчин), а также респонденты, у которых не было романтических отношений в рабочем коллективе (49%). По мнению 22% россиян, служебные романы между коллегами никак не влияют на работу. Среди тех, у кого в прошлом был подобный опыт, такая позиция намного популярнее (39%). Еще 7% опрошенных уверены, что служебные романы между коллегами помогают работе, причем такая точка зрения в три раза больше распространена среди россиян, имевших личные отношения с кем-то из коллег (20%).



О том, что романы между руководителями и подчиненными мешают работе, россияне говорят чуть чаще: так считает 54% опрошенных. По наблюдениям 14% респондентов, отношения между начальником и рядовым сотрудником не влияют на работу, причем среди тех, кто имеет опыт служебного романа, так считают 22%. Лишь 6% россиян думают, что романтический союз между руководителем и подчиненным положительно влияет на бизнес. Впрочем, среди тех, кто когда-то находился внутри подобной ситуации, такая точка зрения встречается почти в три раза чаще (17%).



Так что, нынешнее совпадение наступающего Дня святого Валентина с выходным днем можно считать даже удачным для влюбленных в текущих служебных романах. В СССР, к слову, о дне влюбленных знали мало. Восьмое марта вполне успешно занимало и его место.



Фото: pixabay.com Сюжет популярной советской кинокомедии Эльдара Рязанова «Служебный роман» о любви начальника и подчиненного имел счастливый финал. Может ли такое повториться в эпоху рынка? Вопрос открытый, но совершенно точно - сейчас больше половины работодателей (51%) уверены, что служебные романы между коллегами мешают работе. Это выяснил портал SuperJob , опросив 1000 менеджеров по персоналу и 1600 экономически активных россиян, имеющих опыт работы, из всех округов страны.Если же речь идет о романтических отношениях между руководителями и подчиненными, то в их негативном влиянии на общее дело убеждены почти две трети менеджеров по персоналу (65%). Из-за возникновения романтических отношений зачастую нарушается привычная корпоративная иерархия, что может отразиться на принятии значимых бизнес-решений, делятся наблюдениями опрошенные. Не редкостью являются и ситуации, когда следствием служебного романа является потеря для компании одного из сотрудников, решившего уволиться, чтобы не быть объектом сплетен.В том, что романтические отношения между коллегами никак не влияют на работу, уверен каждый четвертый работодатель (24%). Заметно реже так говорят о служебных романах между руководителями и подчиненными (13%). При этом лишь 7% работодателей считают, что служебные романы между коллегами помогают работе, 6% опрошенных разделяют такую позицию и в отношении романтических союзов между начальниками и подчиненными.Экономически активные россияне относятся к служебным романам в целом чуть менее негативно, чем работодатели. В том, что связь между коллегами мешает работе, убеждены 45% опрошенных. Чаще так думают женщины (50% против 42% среди мужчин), а также респонденты, у которых не было романтических отношений в рабочем коллективе (49%). По мнению 22% россиян, служебные романы между коллегами никак не влияют на работу. Среди тех, у кого в прошлом был подобный опыт, такая позиция намного популярнее (39%). Еще 7% опрошенных уверены, что служебные романы между коллегами помогают работе, причем такая точка зрения в три раза больше распространена среди россиян, имевших личные отношения с кем-то из коллег (20%).О том, что романы между руководителями и подчиненными мешают работе, россияне говорят чуть чаще: так считает 54% опрошенных. По наблюдениям 14% респондентов, отношения между начальником и рядовым сотрудником не влияют на работу, причем среди тех, кто имеет опыт служебного романа, так считают 22%. Лишь 6% россиян думают, что романтический союз между руководителем и подчиненным положительно влияет на бизнес. Впрочем, среди тех, кто когда-то находился внутри подобной ситуации, такая точка зрения встречается почти в три раза чаще (17%).Так что, нынешнее совпадение наступающего Дня святого Валентина с выходным днем можно считать даже удачным для влюбленных в текущих служебных романах. В СССР, к слову, о дне влюбленных знали мало. Восьмое марта вполне успешно занимало и его место.Фото: pixabay.com