Кто получит новые пособия, и грозят ли штрафы за неоплату услуг ЖКХ

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств



В рубрике "Справбюро" новые вопросы.



Кто получит новые пособия?



«Все дорожает. Правда ли, что увеличат социальные пособия и насколько?»

Екатерина, Улан­-Удэ.



Отвечает Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия:



— С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Речь в том числе идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.



С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.



В 2020 году выплаты получили 325 тыс. получателей Бурятии. Всего 67 видов выплат получают следующие категории:



— семьи с детьми (ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребенка, региональный материнский капитал, едино­ временная выплата на первого ребенка, республиканский материнский капитал, выплаты многодетным семьям, компенсация за детский сад, выплаты семьям с детьми-­инвалидами, обеспечение жильем семей с шестью и более детьми и др.) — получателей 123 тыс. семей;



— дети-­сироты, замещающие семьи (ежемесячные выплаты замещающим семьям, единовременные выплаты при устройстве в семью и т. д.) — 5 тыс. получателей;



— малообеспеченные семьи, граждане (субсидии на ЖКУ и твердое топливо) — 29 тыс. семей;



— ветераны (выплаты на приобретение жилья ветеранам ВОВ, ежемесячные выплаты и меры соцподдержки по оплате ЖКУ ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны, ветеранам боевых действий, вдовам ветеранов и т. д.) — 113 тыс. человек;



— инвалиды (меры соцподдержки по оплате ЖКУ, выплаты на детей-­инвалидов до 7 лет, обучающихся на дому и т. д.) — 79 тыс. человек.



Штрафы и отключения вернулись



«У меня долги за услуги ЖКХ. Будут ли штрафы и рост цен на коммунальные услуги?»

Валентин, Улан­-Удэ.



Отвечает юрист Елена Федорова:



— С 1 января прекратил действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. Он был введен из-­за ограничительных мер во время пандемии коронавируса. Эксперты считают, что цены на услуги ЖКХ в 2021 году в среднем вырастут более чем на четыре процента.



Есть вероятность, что в 2021 году ресурсоснабжающие компании могут добиваться более серьезного повышения, чтобы покрыть убытки 2020 года. Однако по закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции. По данным Минэкономразвития, она будет в диапазоне четырех-­пяти процентов.



Нет услуги — нет оплаты



«Весь отопительный сезон в квартире было не больше 11 градусов. Но на входе в дом и подача, и «обратка» соответствуют норме. Есть ли шанс не платить за тепло вообще, ведь услуга не была оказана?»

Без подписи.



Отвечает юрист Павел Кузьмин:



— Согласно Постановлению Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах…», плата за отопление в таком случае не взимается вообще.



Температура на вводе в дом не имеет к вам никакого отношения — это забота поставщика и управляющей организации. В суде достаточно будет предоставить акт, в котором указана температура в помещении и период, в течение которого эта температура имела место быть, а также сослаться на Постановление № 307.

