Кто получит новые пособия, и грозят ли штрафы за неоплату услуг ЖКХ

На вопросы отвечают юристы и специалисты ведомств
В рубрике "Справбюро" новые вопросы.
Кто получит новые пособия?
«Все дорожает. Правда ли, что увеличат социальные пособия и насколько?»
Екатерина, Улан-Удэ.
Отвечает Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия:
— С 1 февраля размер ряда социальных пособий увеличится на 4,9%. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Речь в том числе идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России, а также граждане, пострадавшие на производстве. Индексация коснется и некоторых пособий, которые положены семьям с детьми. В числе таких выплат — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.
С 2018 года в России был установлен единый порядок индексации социальных выплат — один раз в год с 1 февраля, исходя из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год.
В 2020 году выплаты получили 325 тыс. получателей Бурятии. Всего 67 видов выплат получают следующие категории:
— семьи с детьми (ежемесячные выплаты при рождении первого и третьего ребенка, региональный материнский капитал, едино временная выплата на первого ребенка, республиканский материнский капитал, выплаты многодетным семьям, компенсация за детский сад, выплаты семьям с детьми-инвалидами, обеспечение жильем семей с шестью и более детьми и др.) — получателей 123 тыс. семей;
— дети-сироты, замещающие семьи (ежемесячные выплаты замещающим семьям, единовременные выплаты при устройстве в семью и т. д.) — 5 тыс. получателей;
— малообеспеченные семьи, граждане (субсидии на ЖКУ и твердое топливо) — 29 тыс. семей;
— ветераны (выплаты на приобретение жилья ветеранам ВОВ, ежемесячные выплаты и меры соцподдержки по оплате ЖКУ ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны, ветеранам боевых действий, вдовам ветеранов и т. д.) — 113 тыс. человек;
— инвалиды (меры соцподдержки по оплате ЖКУ, выплаты на детей-инвалидов до 7 лет, обучающихся на дому и т. д.) — 79 тыс. человек.
Штрафы и отключения вернулись
«У меня долги за услуги ЖКХ. Будут ли штрафы и рост цен на коммунальные услуги?»
Валентин, Улан-Удэ.
Отвечает юрист Елена Федорова:
— С 1 января прекратил действовать мораторий на штрафы и отключение услуг ЖКХ за неуплату. Он был введен из-за ограничительных мер во время пандемии коронавируса. Эксперты считают, что цены на услуги ЖКХ в 2021 году в среднем вырастут более чем на четыре процента.
Есть вероятность, что в 2021 году ресурсоснабжающие компании могут добиваться более серьезного повышения, чтобы покрыть убытки 2020 года. Однако по закону рост тарифов не может превышать уровень инфляции. По данным Минэкономразвития, она будет в диапазоне четырех-пяти процентов.
Нет услуги — нет оплаты
«Весь отопительный сезон в квартире было не больше 11 градусов. Но на входе в дом и подача, и «обратка» соответствуют норме. Есть ли шанс не платить за тепло вообще, ведь услуга не была оказана?»
Без подписи.
Отвечает юрист Павел Кузьмин:
— Согласно Постановлению Правительства РФ №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах…», плата за отопление в таком случае не взимается вообще.
Температура на вводе в дом не имеет к вам никакого отношения — это забота поставщика и управляющей организации. В суде достаточно будет предоставить акт, в котором указана температура в помещении и период, в течение которого эта температура имела место быть, а также сослаться на Постановление № 307.
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