В Бурятии завершились массовые празднования Сагаалгана

В Этнографическом музее в воскресенье прошли заключительные мероприятия



Празднование Белого месяца - 2021 завершилось 14 февраля массовыми гуляниями в Этнографическом музее. С обеда в своей резиденции Сагаан Үбгэн слушал стихи и песни детей и вручал сладкие призы.



Состоялись конкурсы по поеданию бууз. 14 февраля последний день действовала акция, по которой жители Бурятии смогли бесплатно посетить музей, придя в любом национальном костюме: бурятском, семейском, эвенкийском и других. Всех гостей также бесплатно угощали разными сортами чая.



Ансамбль «Тоонто» и «Алтан булаг» станцевали на разных площадках ёхор, вовлекая в него всех желающих гостей музея. Также на территории музея для посетителей были установлены тематические фотозоны, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.



Фото: пресс-служба правительства Бурятии

