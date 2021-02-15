Количество вакансий в Бурятии выросло на 50%

Рынок труда в Бурятии пока демонстрирует очень хорошую динамику



За январь нынешнего года в Бурятии открыто на 50% больше вакансий, чем год назад, и на 10% больше, чем в декабре, сообщает портал



При этом на конец месяца в регионе были актуальны около 3 тысяч предложений работодателей. Чаще всего персонал искали предприятия розничной торговли, добывающей отрасли и строительные организации.



Около 4% от всех активных вакансий предлагали удаленную занятость, еще 17% – работу вахтовым методом. Год назад доля удаленных вакансий была в два раза ниже (1,8%), доля вахтовых вакансий также изменилась (12% от общего числа предложений).



Количество резюме в республике в январе выросло на 27% к прошлому году, но сократилось на 4% к декабрю. Количество активных резюме на конец месяца составило около 10 тысяч. Добавим, что на одну вакансию претендуют в среднем четыре человека (4,4 резюме на одну вакансию), то есть, конкуренция за рабочие места сохраняется на комфортном уровне.



«Небольшое падение относительно декабря 2020 года можно объяснить длинными январскими праздниками – в этот период активность соискателей и работодателей всегда снижена. В целом же рынок труда в Бурятии демонстрирует очень хорошую динамику: статистика показывает, что с точки зрения подбора персонала компании вполне адаптировались под новые условия», - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.



Для сравнения: в целом по России в январе количество вакансий выросло на 68% к прошлому году, а количество резюме – на 6%. Уровень конкуренции составил 4,2 резюме на вакансию



Фото: pixabay.com За январь нынешнего года в Бурятии открыто на 50% больше вакансий, чем год назад, и на 10% больше, чем в декабре, сообщает портал Head Hunter . Эксперты крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, выяснили, насколько активны были работодатели и соискатели региона.При этом на конец месяца в регионе были актуальны около 3 тысяч предложений работодателей. Чаще всего персонал искали предприятия розничной торговли, добывающей отрасли и строительные организации.Около 4% от всех активных вакансий предлагали удаленную занятость, еще 17% – работу вахтовым методом. Год назад доля удаленных вакансий была в два раза ниже (1,8%), доля вахтовых вакансий также изменилась (12% от общего числа предложений).Количество резюме в республике в январе выросло на 27% к прошлому году, но сократилось на 4% к декабрю. Количество активных резюме на конец месяца составило около 10 тысяч. Добавим, что на одну вакансию претендуют в среднем четыре человека (4,4 резюме на одну вакансию), то есть, конкуренция за рабочие места сохраняется на комфортном уровне.«Небольшое падение относительно декабря 2020 года можно объяснить длинными январскими праздниками – в этот период активность соискателей и работодателей всегда снижена. В целом же рынок труда в Бурятии демонстрирует очень хорошую динамику: статистика показывает, что с точки зрения подбора персонала компании вполне адаптировались под новые условия», - отмечает Елена Волкова, руководитель пресс-службы hh.ru Дальний Восток.Для сравнения: в целом по России в январе количество вакансий выросло на 68% к прошлому году, а количество резюме – на 6%. Уровень конкуренции составил 4,2 резюме на вакансиюФото: pixabay.com