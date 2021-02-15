В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 32 398

Всего выздоровели от коронавируса 29 874 человека, 80 - за минувшие сутки





Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 32 398. Это на 102 случая больше, чем было в воскресенье, 54% (17 130) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 691 человек, двое - за минувшие сутки, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Из 102 новых случаев коронавируса: 82 человека обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.

Круг контактных лиц составляет 1 656 человек.

В стационарах получают лечение от коронавируса 833 пациента с новой коронавирусной инфекцией, с том числе осложненной внебольничной пневмонией – 588. В отделениях реанимации находится 79 пациентов (из них старше 65 лет – 53), на ИВЛ 36 пациентов (из них старше 65 – 25), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 23. 1833 человека.

Амбулаторное лечение проходят 1000 пациентов с COVID-19, наблюдается 182 человека.

Всего выздоровели от коронавируса 29874 (+80) человек.

В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 1 452 койки, занято – 833, свободно – 619 коек. Занятость коечного фонда составляет 57,4%.

В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 834 человек, с нарастающим итогом – 819 406 человек.



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