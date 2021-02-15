Жительница Бурятии устроила концерт на балконе

Улан-удэнка необычно поздравила мужа с днем всех влюбленных

14 февраля жительница Бурятии Баирма Степанова спела песни о любви на балконе одного из домов на Арбате. Свое выступление девушка посвятила мужу в честь Дня всех влюбленных. Под балконом девушки собрались горожане, которые присоединились к празднованию и начали подпевать. Пользователи социальных сетей не остались равнодушны: видео распространили в мессенджерах и местных пабликах.





– Баирма, можно завтра спеть? Я приду танцевать после работы, – комментируют видео.– Красивый голос! – пишут на странице.– Ого, как здорово, ты крутая, – высказываются там же.Пока девушка пела, ее муж танцевал под балконом. Видео с выступлением девушка опубликовала позднее на личной странице в Инстаграм.фото: скрин видео