15.02.2021
Жительница Бурятии устроила концерт на балконе

Жительница Бурятии устроила концерт на балконе

Улан-удэнка необычно поздравила мужа с днем всех влюбленных

14 февраля жительница Бурятии Баирма Степанова спела песни о любви на балконе одного из домов на Арбате. Свое выступление девушка посвятила мужу в честь Дня всех влюбленных. Под балконом девушки собрались горожане, которые присоединились к празднованию и начали подпевать. Пользователи социальных сетей не остались равнодушны: видео распространили в мессенджерах и местных пабликах.


– Баирма, можно завтра спеть? Я приду танцевать после работы, – комментируют видео.

– Красивый голос! – пишут на странице. 

– Ого, как здорово, ты крутая, –  высказываются там же. 

Пока девушка пела, ее муж танцевал под балконом. Видео с выступлением девушка опубликовала позднее на личной странице в Инстаграм.


фото: скрин видео
праздник влюбленные
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