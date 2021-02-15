В Бурятии участников «Танкового биатлона» готовят чемпионы мира

Тренировки проходят в пик сильных февральских морозов на полигоне Бурдуны

Занятия проводятся по этапам с тщательным разбором и отработкой каждого элемента. Инструктор-чемпион занимается с экипажами на тех учебных точках, где в ходе выступлений он показывал лучшие результаты. Военнослужащие делятся своим опытом и секретами выполнения нормативов. Значительно увеличился и расход боеприпасов при проведении стрельб, увеличилось количество полевых выходов танковых подразделений. Это позволило улучшить профессиональные навыки танковых экипажей в ходе проведения занятий, как днем, так и ночью.









Экипажи танковых подразделений общевойскового объединения Восточного военного округа, дислоцированного в Бурятия, начали подготовку к «Танковому биатлону» - самому зрелищному конкурсу военной олимпиады. Подготовка ведется под руководством действующих чемпионов мира, сообщили в пресс-службе ВВО.В пик сильных февральских морозов на полигоне Бурдуны военнослужащие оттачивают свое мастерство в стрельбе с места из штатного вооружения танка Т-72Б3, в движении и по мишеням, имитирующим низколетящий объект. А также отрабатывают навыки преодоления различных препятствий специальной трассы, в частности, змейки, косогора, эскарпа, колейного моста.Для роста профессионального мастерства танкистов, командованием ВВО разработана новая методика подготовки экипажей, в основу которой заложена интенсивная боевая подготовка под руководством тренерского состава, состоящего полностью из чемпионов мира по «Танковому биатлону».Стоит отметить, что в общевойсковом объединении ВВО проходят службу восемь чемпионов «Танкового биатлона». Начиная с 2018 года на международных этапах конкурса, танковые экипажи ВВО ежегодно подтверждали статус лучших танкистов в мире. Помимо этого механик-водитель старшина Иван Осеев на международном этапе военных игр «Танковый биатлон-2019», установил рекорд скорости, разогнав танк до 84 км/ч. Экипаж танка, под руководством командира танка старшего сержанта Максима Аюшеева на окружном этапе «Танкового биатлона» в городе Борзя установил рекорд по навешиванию колейных минных тралов, показав результат 4 минуты 57 секунд.Фото и видео пресс-служба Восточного военного округа