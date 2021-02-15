Бурятия скатилась вниз рейтинга качества жизни

За прошедший год позиции республики ухудшились на несколько пунктов





Эксперты агентства РИА Новости подготовили очередной, девятый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах – 2020. Он строится на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

Что касается Бурятии, то за прошедший год ее позиции в рейтинге ухудшились: республика опустилась с 77 на 81-е место рейтинга.









В 2020 году качество жизни в большинстве российских регионов практически не изменилось. Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок — с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует не Еврейская автономная область, а Забайкальский край.Как отмечают авторы исследования, значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки меньше 35, что значительно ниже среднего по стране уровня.При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, Центробанка, другие открытые источники.Фото: «Номер один»