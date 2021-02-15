15.02.2021
Бурятия скатилась вниз рейтинга качества жизни

Бурятия скатилась вниз рейтинга качества жизни

За прошедший год позиции республики ухудшились на несколько пунктов

Эксперты агентства РИА Новости подготовили очередной, девятый по счету рейтинг качества жизни населения в российских регионах – 2020. Он строится на основе комплексного учета 70 показателей, фиксирующих фактическое состояние тех или иных аспектов условий жизни и ситуации в социальной сфере. На основе учитываемых индикаторов рассчитан рейтинговый балл, который выступает в качестве оценки межрегиональных различий и критерия ранжирования регионов.

В 2020 году качество жизни в большинстве российских регионов практически не изменилось. Первые строчки рейтинга, как и годом ранее, занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. В замыкающей тройке появился один новичок — с Карачаево-Черкесией и Тывой теперь соседствует не Еврейская автономная область, а Забайкальский край.

Что касается Бурятии, то за прошедший год ее позиции в рейтинге ухудшились: республика опустилась с 77 на 81-е место рейтинга.



Как отмечают авторы исследования, значение сводного рейтингового балла у всех регионов из последней десятки меньше 35, что значительно ниже среднего по стране уровня.

При расчете рейтинга проводился анализ 70 показателей, которые объединены в 11 групп, характеризующих основные аспекты качества жизни в регионе: уровень доходов населения, занятость населения и рынок труда, жилищные условия населения, безопасность проживания, демографическая ситуация, экологические и климатические условия, здоровье населения и уровень образования, обеспеченность объектами социальной инфраструктуры, уровень экономического развития, уровень развития малого бизнеса, освоенность территории и развитие транспортной инфраструктуры.

При составлении рейтинга использованы данные Росстата, Минздрава России, Минфина России, Центробанка, другие открытые источники.

Фото: «Номер один»
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