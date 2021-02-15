Центробанк пошел в народ

Регулятор проводит опрос об удовлетворенности уровнем безопасности финансовых услуг
Банк России проводит опрос об удовлетворенности уровнем безопасности финансовых услуг. Информация поможет регулятору повысить защищенность банковских операций. Анкету можно заполнить за две-три минуты. Каждый ответ – это вклад в безопасность наших финансов, сообщили в республиканском отделении Сибирского главного управления Центробанка.
Причем, безопасность наших финансов – проблема очень актуальная. В третьем квартале прошлого года (данных по году пока нет) число операций, проведенных в стране без согласия клиентов –составило 180 тысяч ( 110% к соответствующему периоду 2019 года). Объем таких операций оценивается в 2,5 миллиарда рублей (132%). И, что печально, 64% средств похищено с применением методов социальной инженерии (то есть люди сами сообщили мошенникам реквизиты своих карт). Утешает лишь то, что годом ранее этот показатель достигал 74%. Значит, понемногу население учится распознавать мошенников.
А Центробанк хочет получить наши оценки действий кредитной организации в случае совершения в отношении нас мошеннических действий, которые повлекли хищение денежных средств либо были направлены на хищение денежных средств.
Опрос могут пройти, как физические, так и юридические лица.
Фото: ЦБ РФ
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