В Улан-Удэ мошенники пытались взломать счет двухмесячной больной девочки

Родители Адисы предупреждают: карта для сбора средств на лечение заблокирована
Родители двухмесячной девочки Адисы со сложным врожденным диагнозом предупредили горожан, что одна из карт для сбора средств на лечение заблокирована, а перевод денег возможен по номеру телефона. По их словам, накануне неизвестная девушка, представившись сотрудницей Сбербанка, попыталась заполучить собранные на лечение Адисы средства.
Горожан циничность мошенников возмутила.
– Руки бы им оторвать. Бессердечные людишки. Я уверена, что у вас все будет хорошо! Адиса - символ победы! Она ещё нас всех порадует своими первыми шагами, – негодует улан-удэнка.
– Это ужасно! Каким можно быть монстром, чтобы отбирать шанс на жизнь у малышки. Пусть всё у вас получится! И вы будете гордится своей дочкой в старости, – поддерживает родителей другой горожанин.
– Ужас, как так можно? Это что надо иметь на уме, чтобы так поступать? Боже, слов просто нет... Вы обязательно поправитесь. У вас все получится! – пишут там же.
Напомним, в Улан-Удэ продолжается сбор средств на лечение двухмесячной девочки Адисы с тяжелой болезнью: спинально-мышечная атрофия. Это редкое и смертельно опасное генетическое заболевание. Однако лечение возможно. Один укол препарата «Золгенсма» избавляет от болезни навсегда. Его стоимость – 160 миллионов рублей. Поддерживающая терапия возможна уколами препарата «Спинраза». Он не дает болезни прогрессировать.
Для помощи можно воспользоваться следующими реквизитами:
Сбербанк по номеру : 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич Г
Счет в сбербанке Адисы: 40817810709167640548 Адиса Арсалановна Г.
Сбербанк папа Адисы 4173 9800 2831 5014 Моб.б 8-951-639-91-01 Арсалан Юрьевич Г.
Сбербанк дедушка Адисы 2202200830335574
Моб.банк 8 (902) 532-46-96 Андрей Анатольевич В.
ВТБ: 4893470460105726 Моб. Банк ВТБ: 8-950-386-31-74 Дарима Андреевна Г.
Газпромбанк: 4249170443427962 Дарима Андреевна Г.
Валютный счёт: 40817840109162100705 Дарима Андреевна Г.
PayPal: garm_darima19@mail.ru Дарима Гармаева
фото: pixabay.com
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