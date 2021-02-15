В Бурятии умер последний ветеран войны, служивший в МВД

Министерство выразило соболезнования родным и близким Леонида Пшеничникова



Руководство и личный состав МВД по Бурятии, Совет ветеранов ведомства выразили глубокие соболезнования родным и близким подполковника милиции в отставке, фронтовика Леонида Александровича Пшеничникова, который скончался вчера на 95 году жизни. Леонид Александрович был последним ветераном Великой Отечественной войны, проходившим службу в органах внутренних дел Бурятии, сообщила пресс-служба министерства.



Леонид Пшеничников родился в Улан-Удэ 24 октября 1926 года. В марте 1945 года был призван в ряды Советской Армии, где и прошел обучение в Забайкальском военно-пехотном училище. После демобилизации из рядов Советской Армии в сентябре 1950 года поступил на работу в строительную организацию при управлении Забайкальской железной дороги, где проработал до августа 1951 года. В сентябре того же года по комсомольской путевке был направлен на учебу в город Новочеркасск в специальную школу по подготовке сотрудников ГАИ, которую окончил в июле 1953 года. По окончании учебы был направлен в Бурятию на работу в госавтоинспекцию, где прошел путь от инспектора до командира отдельного дивизиона ДПС. Закончил службу в звании подполковника милиции в должности начальника РЭО ГАИ МВД Бурятии, проработав в госавтоинспекции в общей сложности более 31 года.



О заслугах ветерана красноречиво свидетельствуют награды, полученные за воинскую и профессиональную доблесть: орден Отечественной войны второй степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За победу над Японией», «За трудовое отличие», «Ветеран труда», «Маршала Жукова», многочисленные ведомственные и юбилейные награды.



По общему признанию ветеранов ГАИ, работавших с ним, и действующих сотрудников ГИБДД, у которых он был наставником, Леонид Александрович был человеком большой души и неиссякаемой энергии. Память о мужественном человеке, профессионале своего дела, добром и строгом наставнике, настоящем патриоте своей страны навсегда сохранится в сердцах современников и будущих поколений стражей порядка.



Фото: МВД по Бурятии



