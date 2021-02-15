В Улан-Удэ за анкиковидные нарушения оштрафовали пивной магазин

Бизнесмену придется раскошелиться на 50 тысяч рублей





Советский райсуд Улан-Удэ рассмотрел административное дело в отношении индивидуального предпринимателя, в заведении которого Роспотребнадзор Бурятии нашел антиковидные нарушения.

«Основанием для возбуждения административного производства стал факт выявления в магазине «Bank Beer» на ул. Смолина нарушения санитарно-эпидемиологических требований по профилактике новой коронавирусной инфекции COVID-19», - сообщили в Роспотребнадзоре.Исследовав материалы дела, суд признал бизнесмена виновным в нарушении ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Индивидуальному предпринимателю назначен штраф в размере 50 тысяч рублей.Фото: pixabay.com